Envie de payer votre abonnement PS Plus, vos jeux PS5, PS4 et PSVR ou des DLC moins chers ? Amazon vient de publier une nouvelle offre alléchante avec de belles promos sur les cartes PSN.

De nouvelles promos battent actuellement leur plein sur le PlayStation Store. La boutique permet en ce moment de remplir son catalogue de jeux PS5, PS4 et PSVR à moins de 20 euros. Comme si cela ne suffisait pas, voici qu’Amazon vient ajouter son grain de sel avec un super bon plan parfait pour profiter de ces soldes, mais aussi pour s’abonner au PS Plus moins cher. Explications.

Avis aux joueurs PS5 et PS4, un nouveau bon plan est disponible. Amazon vient en effet de brader ses cartes PSN de quelques euros. L’occasion de créditer son compte à petit prix en faisant quelques économies. Ainsi, la carte de 50€ passe à 42,50€ et celle de 100€ à 85€. Si elles sont estampillées comme des cartes cadeaux pour FIFA 23 Ultimate Team, il s’agit bien de vouchers classiques qui permettent d’acheter n’importe quel jeu sur le PlayStation Store. A défaut de promos directes sur le PS Plus, elles sont également idéales pour faire des économies sur les abonnements.

Par exemple, l’abonnement d’un an au PlayStation Plus Extra revient à 84,99€ au lieu de 99,99€, soit une remise de 15%. C’est certes moins intéressant que les réductions offertes récemment pour les nouveaux abonnés (-33%), mais une fois ajoutées au porte-monnaie PSN, les cartes se conservent à vie. Sony ayant proposé des promotions sur ses abonnements via le PS Store à plusieurs reprises, il est donc possible d’anticiper les prochaines en remplissant son solde par avance pour payer son abonnement encore moins cher.

Envie de craquer ? Il suffit simplement de cliquer sur l'un des liens ci-dessous. Aucune date de fin n'a été communiquée, autant en profiter tant qu'il y en a encore en stock.