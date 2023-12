Il fallait bien qu'une mauvaise nouvelle arrive pour la toute fin de l'année, et on vient d'apprendre le retard de cette exclusivité PS5 pourtant très attendue par tout le monde.

Si le monde du jeu vidéo regorge de belles surprises, il faut également se préparer à des déceptions telles que des retards ou même parfois des annulations. Dans le cas de la PS5, on vient justement d'apprendre le report d'un titre exclusif très attendu. La mauvaise nouvelle de la fin d'année pour la communauté PlayStation. Voici ce que l'on peut apprendre.

Cette exclu PS5 a du retard

Mauvaise nouvelle, le jeu très attendu Stellar Blade, exclusif à la PlayStation 5, a été officiellement reporté à 2024. Ce délai, bien que surprenant pour certains, semblait déjà prévisible plus tôt dans l'année pour les observateurs attentifs. Le titre, premier projet console du développeur coréen Shift Up, devait initialement sortir en 2023, mais nécessite visiblement plus de temps pour peaufiner son lancement sur PS5.

Pour mémoire, Stellar Blade se présente comme un jeu d'action-aventure dynamique. Il met en scène Eve, une héroïne qui affronte les Naytibas, une force destructrice ravageant la Terre, tandis que les humains survivants s'échappent vers une colonie spatiale. Le jeu combine des combats assez violents s et des visuels assez fous, le tout avec une narration mature, offrant ainsi une expérience assez inédite. Les joueurs devront maîtriser à la fois l'attaque et la défense pour survivre face à des hordes d'ennemis venus d'ailleurs.

Un changement au fil du temps

Initialement prévu comme un titre multiplateforme sous le nom de "Project EVE", Sony a finalement signé un contrat d'édition avec Shift Up, transformant ce projet en une exclusivité PS5. Bien que la sortie du jeu soit repoussée, il y a de fortes chances que nous en apprenions davantage dans la nouvelle année. Cependant, Sony a tendance à promouvoir seulement deux ou trois titres à la fois, et son agenda est actuellement chargé avec d'autres sorties majeures comme Rise of the Ronin et Final Fantasy 7 Rebirth. Il faut donc prendre son mal en patience.

Ce report de Stellar Blade soulève des questions sur la stratégie de Sony en matière d'exclusivités et sur la manière dont l'entreprise équilibre son calendrier de sorties. Les fans, bien que déçus, restent impatients de découvrir ce que Stellar Blade a à offrir, espérant que ce temps supplémentaire de développement se traduira par une expérience de jeu encore plus riche et immersive.