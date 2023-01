Un State of Play gravitant autour de la PS5 et du PSVR 2 semble inévitable et l’étau se resserre. De nouvelles infos viennent de tomber, l’événement de Sony se confirme peu à peu.

Les rumeurs s'intensifient petit à petit concernant l’arrivée imminente d’un nouvel événement PlayStation autour de la PS5. Après des bruits de couloir rapportés par PlayStationLifeStyle il y a quelques jours, c’est un (ex)insider réputé qui est revenu à la charge pour y ajouter son grain de sel.

Les jeux tiers PS5 au cœur d'un nouvel événement ?

Ce week-end, c’est en effet The Snitch, l’insider réputé pour ses gros leaks l’année dernière, qui est sorti de sa « retraite » pour divulguer des informations sur son Discord.

Sans crier gare, Snitch a en effet déclaré qu'une « source fiable » lui aurait affirmé qu’un gros événement PlayStation (State of Play ?) arriverait « très bientôt » et qu’il serait centré sur les « jeux tiers » PS5. En revanche, l’insider n’a mentionné aucune date ni même fenêtre de diffusion. Les précédentes rumeurs quant à elles parlaient d’un événement pour le mois de mars, ou un peu avant.

Via InsiderGaming

Mais bien que l’on ne sache pas quand il arrivera, l’événement Sony se confirme petit à petit et paraît désormais inévitable. Ce serait une réponse parfaite à son concurrent Microsoft qui tiendra quant à lui un Xbox Direct dans quelques jours et prévoit déjà de grosses annonces dans les mois à venir, notamment concernant Starfield.

De grosses annonces attendues ?

D’après les dernières informations, ce prochain State of Play ne s’occuperait donc pas des exclusivités tout droit sorties des PlayStation Studios, mais serait plutôt consacré aux jeux des éditeurs tiers. Si de gros titres comme Final Fantasy 16, Final Fantasy 7 Rebirth, Silent Hill 2 Remake ou encore Stellar Blade pourraient tout à fait y faire une apparition, il se pourrait également que l’on ait le droit à des annonces inédites, exclusives ou non. Comme le Silent Hill non annoncé qui a été découvert il y a peu et pourrait d'ailleurs être une sorte de démo.

Beaucoup de jeux sont à venir en 2023 et certains n’ont toujours pas de date de sortie, comme Dragon Dogma 2, Avatar Frontiers of Pandora ou encore Alan Wake 2, Remedy faisait d'ailleurs monter la pression il y a peu sur les réseaux sociaux. D'autres quant à eux font l’objet de rumeurs de plus en plus nombreuses et pourraient tout à fait profiter de l’événement pour s’annoncer. Sinon, il se peut également que Sony se contente de nous faire une petite vitrine des prochaines grosses sorties confirmées sur PS5, comme il nous l’a déjà fait par le passé.

Mais de toute façon tant que rien n’est officialisé, on ne peut que théoriser. Il va donc falloir patienter.