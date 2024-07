L'objet de nombreuses rumeurs et convoitises au vu de ce qu'elle proposerait, il semblerait que la PS5 Pro risque de se faire encore un peu désirer et ne sortirait finalement pas cette année.

2024 est, à part quelques belles sorties (comme FF7 Rebirth), une année plutôt calme pour PlayStation et ses fans. Tout portait à croire que cela pourrait beaucoup changer en fin d'année avec notamment la sortie de la très surveillée PS5 Pro. Mais tel ne serait malheureusement pas le cas, si l'on en croit un insider généralement très bien informé, ayant par le passé partagé de nombreuses informations s'étant avérées correctes à propos de la prochaine console de Sony.

La PS5 Pro continue de se faire ardemment désirer

Alors que la PS5 est sortie en 2020, cela fait des années que l'on entend parler de la PS5 Pro. Une version sur le papier améliorée de la console nouvelle génération de Sony, et ce à tous les niveaux. Fiche technique plus performante, une technologie équivalente au DLSS, le tout pour des jeux pouvant en principe tourner de manière fluide en 4K. Tout ceci n'était toutefois l'objet que de leaks et rumeurs, comme sa dernière potentielle fenêtre de sortie en date, potentiellement pour les fêtes de fin 2024.

Celles et ceux préférant attendre la PS5 Pro pour passer sur cette génération de consoles Sony risquent cependant d'être déçus. C'est en tout cas ce qu'avance le bien connu Tom Henderson, à qui l'ont doit de nombreux rapports très bien documentés concernant cette dernière. Un utilisateur sur X.com lui a en effet demandé si septembre est un mois envisageable pour sa sortie. Ce à quoi l'instigateur d'Insider Gaming a répondu : « Si elle sort bien cette année ! ».

L'homme semble ainsi exprimer de sérieux doutes quant à une sortie de la PS5 Pro cette année, probablement corroborée par ses propres sources. D'après d'autres spéculations possibles quant à sa date de sortie, certains estiment que Sony attend sagement l'arrivée d'un jeu qui pourrait justifier une console plus puissante. Parmi les candidats les plus évidents, nous avons un petit jeu assez attendu : GTA 6. Propulsé par le moteur RAGE 9, le prochain jeu de Rockstar Games prévu courant 2025 pour l'heure uniquement sur PS5 et Xbox Series pourrait justifier une fiche technique plus musclée pour en profiter pleinement. Tout ceci relève cependant pour l'instant de simples suppositions, en attendant une annonce en bonne et due forme de Sony, en temps et en heure.