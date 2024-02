La PS5 accueille une nouveauté utile pour toutes celles et ceux qui passent beaucoup de temps devant la console et qui veulent être tranquilles. Mais il y a un prix à cela.

La PlayStation 5 Pro est toujours aux abonnés absents, mais visiblement, elle pourrait finir par arriver au cours de la seconde moitié de l'année. Avant les fêtes ? Si Sony Interactive Entertainment veut surfer sur le Black Friday 2024, il le faut. Mais est-ce que les joueurs seront réellement prêts à payer plus ? Ce n'est pas dit puisque la hausse de prix de la PS5 semble avoir quelque peu ralenti les ventes. En parallèle de cette version aux performances boostées, le constructeur japonais a lancé une nouveauté cette semaine.

Une nouveauté pour la PS5 et le PlayStation Portal disponible

Avant la sortie du PlayStation Portal, le lecteur à distance qui permet de diffuser des jeux PS5 et PS4, Sony a annoncé deux autres nouveautés. La première, c'était les écouteurs sans fil intra-auriculaires Pulse Explore compatibles avec la PlayStation 5 et le PS Portal. Un hardware disponible depuis le 6 décembre 2023 pour 219,99€, tout de même. Dans le même temps, la société japonaise a aussi promis une édition plus haut de gamme du Pulse 3D. C'est chose faite.

Le casque PS5 Pulse Elite a été mis sur le marché ce mercredi 21 février 2024 au prix de 149,99€, contre 99€ pour le Pulse 3D. Qu'avez-vous pour ce prix ? Des « pilotes magnétiques planaires » pour un rendu sonore plus riche, précis, avec des basses claires et profondes pour un résultat « sans déperdition ». C'est la promesse. Évidemment, ça prend en charge la technologie audio 3D des jeux PS5, et les joueurs ne devraient pas avoir de problèmes de latence étant donné qu'elle est jugée comme « ultra-faible ».

L'autre point intéressant si vous jouez en multi, c'est que le casque Pulse Elite réduit le bruit du micro - rétractable - à l'aide de l'intelligence artificielle. Le périphérique peut également se connecter à différents appareils (PS5, PC, Mac, PS Portal, mobile, tablette...) et même de façon simultanée. Par exemple, vous pouvez avoir l'audio d'un jeu sur PlayStation Portal et celui d'une conversation sur smartphone sans couper l'un ou l'autre.

Mais le sujet qui fâche toujours, c'est l'autonomie. Ici, Sony annonce jusqu'à 30 heures ainsi qu'une recharge rapide pour récupérer deux heures de jeu, en branchant le casque PS5 Pulse Elite pendant 10 minutes. Un support de charge, qui peut se fixer au mur par exemple, est d'ailleurs inclus dans le pack.