Sony aurait visiblement définitivement tiré un trait sur une fonctionnalité PS5 pourtant très utile, et ce, sans prévenir ses utilisateurs. Habituellement, lorsque des changements sont opérés, ils sont à minima écrits en petit entre deux lignes de notes de patch. Mais visiblement pour cette option disponible pourtant depuis le lancement de la machine, sa disparition n’a pas été évoquée. Ce sont les joueurs qui l'ont remarqué.

Une fonctionnalité utile de la PS5 a totalement disparu

Rappelez-vous, après l’une des mises à jour système de septembre 2024, des utilisateurs avaient remarqué la disparition de la fonctionnalité « reprendre l’activité » qui permettait simplement de raccourcir certains temps de chargement en nous envoyant directement là où on avait laissé notre jeu. Une option utile, qui faisait concurrence au fameux Quick Resume, très puissant, de la Xbox Series. Apparemment, il faut croire que trop peu de monde utilisait cette fonctionnalité puisqu’elle a été jetée aux oubliettes. Lors de la précédente mise à jour, les retours faisant état de la suppression de l’option étaient déjà nombreux, mais avec le dernier patch en date, qui s‘attaque justement aux Activités, ça touche visiblement tout le monde.

La mise à jour modifie en effet le suivi de nos Activités avec plusieurs statuts : « En cours », « Non commencées » ou « Terminées ». Une très bonne chose pour qui se sert de ce suivi, c’est plus clair. Cependant, à aucun moment nous ne sommes invités à reprendre l’une de ses fameuses Activités en cours de route justement. Pour les joueurs PS5, il est évident que Sony a supprimé la fonctionnalité une bonne fois pour toutes et un retour de cette dernière semble désormais définitivement enterré.

Vous utilisiez cette fonctionnalité ?

Capture prise de la vidéo Youtube de Mystic qui traite justement de la disparition de cette fonctionnalité

source : PlayStationLifestyle, Youtube