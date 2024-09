Récemment, la PS5 a reçu une nouvelle mise à jour qui est venue ajouter plein de nouveautés. Désormais, il est par exemple possible de personnaliser un profil audio 3D pour en profiter de manière optimale, ou encore de changer le fond d’écran de son espace d’accueil. Plusieurs fonctionnalités demandées depuis un petit moment, et quelques surprises inattendues évidemment. Mais cette update a aussi causé pas mal de soucis sur plusieurs gros jeux comme Final Fantasy 16, au point qu’un patch a dû être déployé pour corriger un maximum de problèmes. Et ce n’est pas la seule chose négative à avoir été relevée par la communauté, puisque Sony en aurait aussi profité pour supprimer une fonctionnalité utilisée par quelques joueurs.

Sony a supprimé une fonctionnalité de sa PS5 sans explication

Souvenez-vous lors de l’annonce de la PS5 et de la Xbox Series, les deux machines n’ont pas arrêté de nous vanter la puissance de leur fameux SSD qui permettait notamment de supprimer les chargements ou encore de mettre nos jeux et applications en pause. La Xbox Series a alors mis sur pied une fonctionnalité de Quick Resume qui permet littéralement de mettre en suspens ses parties et de passer d’un jeu à l’autre sans aucun temps mort.

De son côté, la PS5 a eu une approche différente en nous permettant simplement de reprendre certaines activités en cours de route. Malheureusement, là où ça fonctionne avec tout sur Xbox Series, chez Sony c’est plus compliqué. Elle n’est pas disponible tout le temps et parfois ça fonctionne que très moyennement.

Quatre ans après la sortie de la console, si l’on pensait que Sony pourrait corriger le tir, le constructeur a finalement décidé de purement et simplement la faire disparaître. C’est en tout cas ce que rapportent les joueurs qui utilisaient visiblement la fonctionnalité régulièrement. La dernière mise à jour de la PS5 semble l’avoir jetée aux oubliettes et Sony n’a même pas pris la peine d’expliquer son choix. C’est fait et c’est tout.

Capture d'un utilisateur Reddit

Bug ? Suppression totale? Le mystère reste entier

Sur les forums, plusieurs utilisateurs affirment que celle-ci a bien disparu, d'autres déclarent qu'elle apparait par intermittence, mais ne fonctionne pas toujours. On peut par ailleurs trouver des post similaire un peu partout sur internet qui remonte à plusieurs semaine. Le phénomène ne daterait donc pas d'hier. Mais ce qui est sûr, c'est que cette fonctionnalité ne fonctionne quasiment plus, si ce n'est plus du tout et a disparu.

Reste à voir maintenant si elle reviendra plus tard sous une nouvelle forme, peut-être avec la prochaine PS5 Pro, visiblement plus puissante d’après les premiers avis. Nous verrons. Pour le moment en tout cas, si vous utilisiez cette fonctionnalité, il va falloir faire sans désormais.

Source : PSL, ResetEra