En raison des difficultés pour se procurer une PS5, nombre de joueurs continuent à attendre tranquillement de passer à la nouvelle génération sur PS4. Et pour ceux qui n’ont ni l’une ni l’autre mais qui souhaitent se procurer une console PlayStation, la disponibilité et le catalogue de la PS4 font de cette dernière un choix toujours séduisant en 2022. Et il semblerait que Sony en ait bien conscience.

Sony va continuer de produire des PS4 en 2022 pour compenser partiellement les difficultés qu’il rencontre à fabriquer des PS5. L’information vient du site américain Bloomberg, citant des sources proches de la situation. D’après ces dernières, Sony aurait prévenu de cette intention ses partenaires dans les secteurs de l’assemblage à la fin de l’année dernière.

Toujours selon les sources de Bloomberg, Sony prévoyait initialement d’arrêter la production de la PS4 fin 2021. Par le passé, le constructeur japonais a annoncé publiquement l’arrêt de la production de certains modèles de PS4. Il n’a en revanche jamais dévoilé ses intentions quant à l’arrêt total de la production de la PlayStation 4.

Le logo de la PlayStation 4 de Sony.

Maintenir la production de PS4 en 2022, un choix stratégique

Selon les informations obtenues par Bloomberg, Sony prévoirait de fabriquer environ un million de PS4 en 2022. Le géant de l’électronique se laisserait cependant la possibilité d’ajuster cette quantité en fonction de la demande. Bien évidemment, cela ne représente qu’une petite partie des consoles qu’il va distribuer en 2022. Poursuivre, et revoir à la hausse, la production de PS4 a toutefois un intérêt financier pour Sony en attendant que les choses s’arrangent du côté de la PS5.

Plusieurs sources de Bloomberg expliquent qu’augmenter la production de PS4 permet actuellement à Sony d’avoir une plus grosse marge de négociation avec ses fournisseurs que s’il ne produisait que des PS5. Ces dernières sont logiquement plus onéreuses à fabriquer et Sony ne peut pour le moment pas en produire autant qu’il le souhaite.

Interrogé par Bloomberg au sujet de la situation de la PS4, Sony n’est pas rentré dans les détails. Le géant nippon a cependant confirmé la poursuite de la production de la console en 2022. Et ajouté au passage :

C’est une des consoles les plus vendues de tous les temps et il y a toujours un croisement entre les générations.

Un impact à venir sur les jeux à paraître ?

Sony comptait initialement réaliser une transition rapide entre la PS4 et la PS5. Mais la pandémie de COVID-19 et ses nombreuses conséquences est venue tout bouleverser. La hausse sensible de la demande en matière de jeux vidéo et console, les problèmes d’approvisionnement en semi-conducteurs ou encore les retards pris par de nombreux jeux new-gen font que la PS4 a toujours un rôle à jouer en 2022. Cette dernière représente une alternative financièrement intéressante à la PS5 aux nouveaux joueurs, aux familles ainsi qu’à ceux qui se sont récemment remis aux jeux vidéo.

En parallèle à cette situation, Sony a fait le choix de proposer plusieurs de ses gros jeux à venir à la fois sur PS5 et sur PS4. Il sera donc intéressant de voir si la poursuite de la production de la PS4 ainsi que les problèmes continus d’approvisionnement en PS5 vont inciter Sony, ainsi que les éditeurs tiers, à continuer de sortir des jeux cross-gen.

Que vous inspire cette situation ? Croyez-vous que la PS4 a toujours un rôle à jouer en 2022 ? Pendant encore combien de temps des gros jeux vont-ils sortir sur PS4 selon vous ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.