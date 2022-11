Non content de chercher tout un tas de fonctionnalités pour faire évoluer ses interfaces et l’expérience utilisateur de ses plateformes, Sony travaille également sur bien d’autres fronts, dont celui de l’IA.

D’ailleurs, d'énormes progrès ont été faits à ce sujet notamment avec Sophy, l’IA Gran Turismo 7 capable de plier les meilleurs pilotes réels et virtuels du monde entier. Bientôt, le constructeur pourrait carrément remplacer les joueurs par des IA super intelligentes.

Sony veut aider ses joueurs grâce à l'IA

C’est en effet ce que suggère un récent brevet, qui vient s’ajouter à tout un tas d’autres. D’après les derniers éléments, Sony aurait pour objectif de développer une IA suffisamment intelligente pour imiter, et même remplacer, les joueurs en assumant des tâches complexes calquées sur le comportement humain. Comprenez par là qu’avec cette IA, il serait possible de « passer la manette » à une intelligence artificielle qui jouerait à notre place le plus naturellement possible. Cette technique permettrait, d’après le brevet, de palier aux joueurs dit « afk » en ligne, ou d’aider en temps réel certains autres à franchir des obstacles qu’ils jugeraient trop difficile (en solo ou en multijoueur).

via Gamerant

Le multijoueur bientôt pollué par les bots ?

Pas la peine de lire entre les lignes donc pour comprendre que Sony travaille sur ce qui ressemble grandement à des bots maisons capables de remplacer n'importe quel joueur en ligne. Et si ça peut aider certains utilisateurs à franchir le pas, pourquoi pas, mais ça risquerait également de freiner l’envie à pas mal d'autres. Les bots sont en effet une véritable gangrène sur beaucoup de jeux et ont une très mauvaise réputation, souvent affiliés aux tricheurs ou à des jeux en perte de vitesse qui cherchent désespérément à remplir leurs serveurs en ligne.

Le déploiement d’une IA propriétaire capable de s’infiltrer sur n'importe quel jeu ne serait donc pas la meilleure des idées, mais il est encore beaucoup trop tôt de toute façon pour en tirer des conclusions. Comme d’habitude, un dépôt de brevet donne avant tout une indication sur les travaux en cours. Celui-ci doit très certainement se greffer à des recherches bien plus grandes et denses dont nous ne pouvons pas encore mesurer la portée. Toutefois, Sony cherche bel et bien un moyen de mettre à profit l’intelligence artificielle dans ses jeux et plus encore.