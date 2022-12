Depuis sa sortie, la PS5 est difficilement trouvable et les choses commencent tout juste à s'améliorer et les PS5 arrivent par millions. La pénurie des semi-conducteurs due à la Covid19 est l’une des causes, si ce n’est la principale, des difficultés d'approvisionnement. Mais si la console est introuvable dans les étals, c’est également la faute aux scalpers. Ces personnes qui achètent des objets en masse, ici des PS5, pour les revendre à des prix astronomiques. Désormais, Sony sort l’artillerie lourde.

Sony VS les scalpers

Interrogé par Famitsu il y a quelques jours, Hideaki Nishino, vice-président de la section console de Sony s’est dit particulièrement attristé par la situation et désolé de voir que certains joueurs été pénalisés à cause de cette pratique.

Pour tenter de contrer le problème, permettre aux joueurs d’avoir leur PS5 et réguler les soucis d’approvisionnement, Sony avait déjà déployé quelques mesures en interne et avait même lancé une campagne par mail pour directement proposer des PS5 à ses clients.

Seulement voilà, le problème n’a pas été réglé pour autant et l’on trouve encore des PS5 à des prix complètement surréalistes. D’ailleurs, si le constructeur affirme que les problèmes devraient se réguler naturellement, il craint tout de même de rencontrer ce genre de comportement avec son prochain PSVR 2, et pour empêcher ça, Sony sort les crocs.

La firme déclare en effet avoir mis en place un dispositif de sécurité forçant les potentiels acheteurs à s’identifier en tant que client légitime avant de pouvoir procéder à une précommande de son PSVR 2.

En ajoutant cette couche supplémentaire d’impératifs, Sony espère limiter la marge de manœuvre des scalpers et peut-être même endiguer définitivement le problème.

PS5, PSVR 2... il va falloir s'identifier pour les acheter

Cette sécurité supplémentaire oblige les acheteurs prouver qu'ils possèdent déjà du matériel Sony et ils doivent obligatoirement avoir plusieurs dizaine d'heure de jeu à leur actif sur PS5 ou PS4. Une mesure qui n'est pour l'heure obligatoire qu'en passant par le site officiel du constructeur, seul endroit où il est possible de précommander un casque PSVR 2 à l'heure actuelle. Une décision radicale que certains trouvent déjà particulièrement intrusives, mais si Sony affirme que la mesure est difficile à mettre en place, un système similaire pourrait voir le jour prochainement pour l'achat d'une PS5.

Actuellement, alors que nous avons reçu beaucoup de retours concernant concernant les précommandes du PSVR 2, et certains demandent si un système similaire pouvait être mis en place pour la PS5. , Cependant, il est difficile d'utiliser à grande échelle l'historique d'utilisation des clients en raison des problèmes de protection des données et de sécurité. Famitsu

Pour ce qui est du PSVR 2, Sony prévoit cette fois de produire en masse en amont pour s’assurer d’avoir du stock, ce qui permettrait ici aussi de ne pas créer de manque et donc, de ne pas voir débarquer des scalpers. Reste maintenant à voir si cela fonctionnera.

Nous avons manqué de PS5 au lancement, donc cette fois-ci nous produisons suffisamment pour répondre à la demande. Nous pensons que la revente se produit en raison d'un nombre insuffisant de machines, et nous pensons que cette situation est malsaine, nous voulons donc nous assurer que nous avons les bonnes quantités pour commencer cette fois. Famitsu

L'année 2023 s'annonce chargée

Sony à tout intérêt à assurer du stock de PS5 pour l’année prochaine puisque la nouvelle année commence sur les chapeaux de roue avec un mois de janvier 2023 déjà chargé en sortie de jeu. Plus globalement, c’est toute l’année 2023 qui devrait être importante pour le constructeur et il n'a pas le droit à l'erreur.

Sony va en effet déployer son PSVR 2 dès le mois de février, et un grand nombre d'exclusivités PS5 sont également attendues comme Forspoken, Final Fantasy 16 ou encore Marvel’s Spider-Man 2. Sans parler des jeux encore non annoncé comme le multijoueur de The Last of Us qui pourrait peut-être créer la surprise dans le courant dans l'année prochaine.