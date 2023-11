Même si elle est déjà dans la nature depuis plusieurs jours, ça y est, la PS5 Slim est disponible de manière officielle chez les revendeurs américains. Pour vous, pauvres français, ce sera « au cours des mois suivants ». Autant dire que vous ne pourrez pas l'avoir sous le sapin cette année. L'un dans l'autre, ça permet aux utilisateurs outre-Atlantique d'essuyer éventuellement les plâtres et de faire des retours sur certains points, dont un qui fait grincer des dents.

La PS5 Slim et la connexion Internet, un problème monumental ?

Un récent unboxing vidéo de la PS5 Slim a permis de voir l'intérieur de la bête et de constater certaines améliorations qui sont aujourd'hui confirmées. La chaîne Youtube MysticRyan a désossé à son tour cette nouvelle PlayStation 5 et il apparaît que les façades s'enlèvent plus facilement que sur le modèle original. Il y a moins besoin de forcer, et par conséquent, d'éviter de casser quelque chose lors de la manipulation. L'autre point, c'est qu'on a accès immédiatement au lecteur blu-ray Ultra HD détachable, là où sur la console classique, il fallait sortir les outils et faire très attention.

Ca tombe plutôt sous le sens, mais c'est une évolution majeure de la PS5 Slim qui était nécessaire, surtout en cas de problème. Le souci, qui fait jaser ces dernières semaines, c'est que ce lecteur doit être authentifié en ligne pour fonctionner. Quid si vous prenez la console sous le bras pour l'emmener dans un lieu sans Internet ? Vous pourrez jouer à vos jeux sans avoir à vous connecter au PSN. La connexion est donc bien obligatoire au lancement, mais plus après, et heureusement d'ailleurs.

L'autre bon point, c'est que vous pouvez prendre un lecteur déjà enregistré sur une PS5 Slim et l'installer dans une autre contre console. Il faudra alors repasser par le processus d'enregistrement, mais c'est tout. De ce fait, si vous achetez une console et un lecteur d'occasion, il n'y a pas de risque que l'ensemble soit inutilisable si l'ancien propriétaire a oublié de dissocier le périphérique.

Attention à la réinitialisation de la nouvelle PlayStation 5

En revanche, attention à deux choses. La première, c'est que sans authentification au préalable, la PS5 Slim refusera d'avaler tout jeu physique. Un problème qui se corrige dès que l'on se connecte en ligne et que l'on redémarre la console. Ensuite, même s'il y a un avertissement et que ça fait partie du fonctionnement, prenez garde à la réinitialisation car cela désenregistre le lecteur de disques. Dès lors, sans connexion Internet, le périphérique sera inexploitable. Un détail qui a relancé le sujet brûlant à l'ère du tout numérique sur un maché où le dématérialisé ne cesse de croître.

Pour le compte X Does It Play qui lutte pour la préservation du jeu vidéo, c'est tout bonnement inacceptable. « La nécessite d'avoir une connexion internet pour installer le lecteur de disque détachable de la PS5 Slim est un véritable coup de massue pour la préservation et le droit à la réparation. C'est franchement inacceptable ! ». Même s'il était prudent lorsque cette info à commencer à circuler, John Linneman de Digital Foundry est du même avis. « Si c'est le cas, c'est très inquiétant et étrange. La connectivité matérielle ne devrait pas dépendre d'un serveur qui ne sera pas toujours disponible ».

Selon le youtubeur fait aussi un petit point sur le bruit émis par la PS5 Slim. Il s'avère que sur son modèle, la lecture d'un jeu physique s'entend davantage que sur une PlayStation 5 FAT CFI-1015A, avec un son cependant différent. Un bourdonnement au niveau de la prise d'alimentation est aussi plus présent, mais sans outil de mesure, il n'est perceptible qu'en collant l'oreille à cet endroit.