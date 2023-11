Une nouvelle version de la PS5 Slim a visiblement vu le jour, et vous allez voir, elle est plutôt impressionnante. On peut toujours faire plus petit, et ça n'a jamais été aussi vrai.

La PS5 Slim est désormais disponible en France. La version plus fine de la console devrait atterrir sous bien des sapins cette année, même si beaucoup se sont sans doute rué sur le déstockage du modèle "fat". Seulement quelques jours après sa disponibilité, voilà qu'une « nouvelle version » de la PlayStation 5 a été mise sur pied, et elle s'avère assez stupéfiante.

La PS5 Slim rencontre... la PS5 Tiny

D'une manière générale, les constructeurs ont une habitude bien particulière. Ils sortent une nouvelle console, avant d'en proposer une version réduite quelques années plus tard. On voit surtout ce phénomène se produire depuis les années 2000, et aujourd'hui, ça continue encore. La PS5 Slim en est un exemple, mais pour certains, elle ne colle pas assez au concept de « plus petit ». Un utilisateur s'est donc chargé de nous livrer une mouture inédite de la machine, qui va bien au-delà du concept derrière le mot « slim ».

Découvrez la PS5 Tiny, une version inédite de la PlayStation 5 Slim qui nous vient des fours du Youtuber Not From Concentrate. Elle n'est bien évidemment pas en vente, mais notre homme voulait simplement nous montrer sa création pour le moins atypique. À partir d'un disque dur externe, il est parvenu à bâtir une PS5 minuscule, qui possède tout de même de belles fonctionnalités, comme le dock intégré pour recharger les manettes. Tout ça, c'est grâce à ses connaissances techniques et d'une imprimante 3D.

Ceci dit, il faut quand même nuancer sa création. En effet, il n'y a pas les mêmes composants que dans la PS5 Slim. Pour façonner une machine aussi petite, des sacrifices sont inévitables. Par conséquent, le système de refroidissement, le SSD ou encore l'emplacement pour insérer le disque ont été remplacés par d'autres matériaux. Ne vous y méprenez pas, la console est bel et bien capable de tourner, et vous allez pouvoir le constater dans la vidéo du Youtuber ci-dessous. Ca reste une belle prouesse.

Une mise en garde pour la nouvelle PlayStation 5

Et qu'en est-il de la PS5 Slim ? Vous faites peut-être partie des chanceux qui ont pu mettre la main dessus. Si c'est le cas, prenez garde à deux choses. D'abord, sans authentification au préalable, votre machine refusera d'avaler tout jeu physique. Pour éviter ça, il suffit de se connecter en ligne, puis redémarrer la console. Ensuite, il faut faire attention à la réinitialisation qui désenregistre le lecteur de disques. Ça a pour conséquence de rendre le périphérique inexploitable sans connexion internet. Cette nécessité d'avoir accès à internet pour installer un lecteur de disque détachable a été grandement remise en question, notamment à l'ère du tout numérique.