Durant ces derniers mois, les rumeurs concernant une potentielle annonce de la PS5 Slim avaient pris de l’ampleur, nombre d’observateurs anticipant que PlayStation dévoilerait la console lors d’un événement majeur. C'est donc avec un certain étonnement que PlayStation a confirmé son existence d'une manière assez informelle, par le biais d'une série de tweets, indiquant au passage que la PS5 Slim se substituerait au modèle standard de la PS5 une fois les stocks de cette dernière épuisés. Tout un programme, qui a du mal à convaincre.

Une PS5 qui a du mal à convaincre ?

Là où l'on aurait pu penser qu'une nouvelle console Sony susciterait de l'enthousiasme parmi les gamers, l'opinion générale sur le web semble être totalement l'inverse. Les internautes n'ont pas tardé à ridiculiser la PS5 Slim : certains avec légèreté et sarcasme, tandis que d'autres soulignent les choix commerciaux plutôt discutables faits par Sony, passant de la moquerie légère en sentiment de déception, voire de colère.

Notamment, beaucoup ont tourné en dérision le nouveau design de la console - ou plutôt son absence - sur les réseaux sociaux. Contrairement aux versions Slim des consoles PlayStation précédentes, la PS5 Slim ne semble pas offrir de différences notables avec le modèle de base. Elle présente une rupture dans le boîtier pour permettre l'intégration du lecteur de disque détachable et est un peu plus petite que l'originale, mais pour le reste, tout est pratiquement identique. Ainsi, de nombreuses personnes se sont amusées de ce "nouveau look" en partageant des memes.. Et il faut admettre que certains sont plutôt amusants.

En particulier, de nombreux commentaires se sont focalisés sur le support horizontal de la console, qui semble être un minuscule morceau de plastique que vous placez sous la PS5 Slim pour éviter qu'elle ne bascule. On retrouve aussi des blagues concernant Insomniac, gardant PlayStation à flot grâce à Marvel's Spider-Man 2.

L’ambiance devient nettement plus sérieuse et teintée d’irritation, voire de colère, lorsqu'on découvre qu'il faut positionner la PS5 Slim horizontalement à moins de débourser de l'argent supplémentaire. En effet, PlayStation impose à ceux d'entre vous qui souhaitent installer leur PS5 Slim verticalement de débourser un supplément de 29,99 euros pour un socle spécial séparé...

Enfin, l’irritation est montée d’un cran en réalisant que la PS5 Slim Digital, devant éventuellement remplacer le modèle actuel, a subi une augmentation de prix assez discrète de 50 dollars aux États-Unis, le modèle original coûtant 399,99 dollars tandis que ce nouveau modèle Slim vous reviendra à 449,99 dollars. Alors évidemment il y a plus d'espace de stockage. Mais la nécessité d’un socle séparé et l'augmentation du prix contribuent à dresser un portrait pour le moins peu flatteur de PlayStation en ce moment.