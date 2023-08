La PS5 Slim pourrait être disponible d'ici la fin de l'année, mais pour le moment, Sony n'a pas fait d'annonce. À la Gamescom 2023 ? Le constructeur sera absent du salon physique, mais il sera peut-être présent lors de l'Opening Night Live de Geoff Keighley. Cela reste donc une possibilité, bien que la firme japonaise puisse opter pour une simple révélation sur le PlayStation Blog. À moins que l'entreprise soit contrainte d'avancer ces plans suite à cette fuite...

Une photo de la PS5 Slim aurait fuité, voici à quoi elle ressemble

Selon les dernières rumeurs, la PS5 Slim devrait avoir un nouveau SoC (System on Chip) gravé en 5nm contre 6nm. Dans la pratique, ça ne changera rien dans vos jeux et il ne faut pas s'attendre à de quelconques améliorations car ce n'est pas le but. Ce n'est pas une PS5 Pro. Hormis une baisse de la consommation énergétique, cela permet surtout à Sony de réaliser des économies dans la production.

Néanmoins, il est dit que le constructeur renoncerait au métal liquide. Une solution utilisée dans les PS5 actuelles pour remplacer la pate thermique que l'on trouve généralement sur les puces de console ou sur le processeur d'un PC. La PS5 Slim serait même dépourvue de lecteur blu-ray 4K en interne selon l'insider Tom Henderson. Et d'après Microsoft, il faudrait tabler sur un prix de 399$.

Des rumeurs qui reprennent aujourd'hui de plus belle avec la première photo de la PS5 Slim. C'est ce qu'affirme the_marmolade sur Twitter, un ancien rédacteur de VGC et Wired. Comme on peut le voir, le cliché émane d'une source chinoise. Une image qui peut prêter à sourire tant ça ressemble à d'innombrables fakes étant donné l'angle de prise de vue. Toutefois, on sait également que les fuites en provenance de la Chine sont légion. La PS5 Fat en a d'ailleurs fait les frais puisque les façades avaient été révélées avant l'heure. Mais là, on ne sait pas trop quoi en penser.

Fake ou réalité ? Et la PS5 Pro dans tout ça ?

Tom Henderson, à l'origine de la quasi totalité des bruits de couloir, s'est refusé à un commentaire étant donné qu'il n'a pas encore réussi à voir la PS5 Slim de ses yeux. « Je ne l'ai pas encore vue donc je ne peux pas prononcer sur sa légitimité » a t-il écrit. BwE_Dev, qui se présente comme un développeur et rétro-ingénieur indépendant, dit avoir en sa possession une vidéo de la console. Selon ses dires, si c'est bien la version finale, la machine ne serait pas beaucoup plus fine, et le résultat serait plutôt moche. Des propos à prendre avec d'immenses pincettes étant la propension des internautes à s'inventer des sources qu'ils n'ont pas, d'autant qu'un élément interpelle. BwE_Dev mentionne effectivement un lecteur optique sur la console en elle-même.

En parallèle de la PS5 Slim, Sony travaillerait également sur une PlayStation 5 Pro qui, elle, aurait le droit à un gain de puissance notable. La vitesse de la mémoire de la console passerait de 14 000 mts à 18 000 mts (méga-transferts par seconde) et la machine aurait 30 WGP (Work Group Processors) pour le traitement graphique ainsi que les calculs. Tous les changements prévus par la PS5 Pro viseraient à améliorer le taux d'images par seconde des jeux pour que le nombre de fps soit plus stable en 4K.

On parle aussi d'un « rendu accéléré » du ray-tracing ou encore d'un mode « Performance 8K ». Et on se permet d'insister encore là-dessus, non, inutile d'attendre des gros blockbusters PlayStation qui décrochent la mâchoire en 8K. Des jeux indés pourquoi pas, mais on imagine que ce sera surtout pour tout ce qui est vidéo. La PS5 et la Xbox Series X sont déjà vendues comme compatibles 8K sur la boîte, mais dans les faits, ce n'est pas encore disponible.