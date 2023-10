Ce n'est plus une rumeur, la PS5 Slim est réelle et sera lancée dès la fin de l'année, mais pas en Europe hélas. Un nouveau modèle qui ne sera pas plus puissant, mais qui offrira un design inédit. Lors de l'annonce, PlayStation a annoncé un « volume réduit de 30% » et un poids en baisse entre « 18% et 24% » en comparaison des consoles actuelles (avec ou sans lecteur de disque). Une révision esthétique qui fait l'objet de moqueries, mais comme d'habitude, tout cela va vite être oublié. D'autant que la machine débarque avec l'une des plus grosses exclusivités Sony.

Un premier pack PS5 Slim avec une énorme exclu a leaké

Pour l'instant, la PS5 Slim est annoncée pour 499$ au mois de novembre aux États-Unis. Le tarif maximum conseillé pour le modèle avec lecteur blu-ray 4K Ultra HD, tandis que l'édition numérique sera vendue 449$. Et selon un leak de l'utilisateur billbil-kun (Dealabs), Sony a prévu de sortir ses nouvelles consoles le 10 novembre 2023 sur le marché américain, juste avant le Black Friday 2023. Un événement crucial là-bas, puisque c'est à cette période que les gens font leurs achats de Noël et / ou se font plaisir avec des prix cassés. Tom Henderson (via Insider Gaming) corrobore cette date de sortie, mais on ne sait en revanche toujours pas quand la console sera lancée en Europe.

En plus de la date de sortie, le leaker révèle qu'un pack PS5 Slim avec lecteur de disque est dans les cartons. Et pour être sûrs d'attirer du monde et de battre des records, le constructeur n'a pas recyclé un vieux jeu. Non, d'après les informations de billbil-kun, un bundle PlayStation 5 Marvel's Spider-Man 2 sera proposé à 559,99$ le 8 novembre 2023. Avec deux jours d'avance sur le lancement officiel vraisemblablement donc. Les joueurs américains pourront repartir avec le dernier modèle et un très bon jeu qui a déjà marqué l'histoire du studio Insomniac Games.

Crédits : PlayStation Blog.

Marvel's Spider-Man 2 vendu avec les nouvelles PlayStation 5

En revanche, un doute subsiste sur la version de Marvel's Spider-Man 2 contenue avec les PS5 Slim. Est-ce que ce sera une édition physique ou un simple code ? C'est flou. « Nous ne savons pas encore si la copie du jeu sera sous format dématérialisé, comme cela a été le cas pour les packs contenant le premier modèle de la PS5 ». Ce qui est sûr par contre, c'est que les consoles auront le design basique blanc. Pas de façades aux couleurs de l'homme araignée et de Venom !

Sony va frapper très fort et le pack PS5 Slim Marvel's Spider-Man 2 devrait se retrouver rapidement en rupture de stock. Aux États-Unis, plus que partout ailleurs, l'homme araignée est une institution et les retours sur le nouveau jeu d'Insomniac Games sont excellents. Le score Metacritic de 91 n'avait pas été atteint par le studio depuis des années. Pour nous, cette suite officielle est fidèle à l'idée que l'on s'en faisait. « Un blockbuster grand public qui tabasse sévère avec l’une des introductions les plus impressionnantes jamais vues » et une exclu PlayStation 5 « à posséder absolument pour les fans de l’homme araignée et de super-héros ».

Si vous vous lancez dans Marvel's Spider-Man 2 ce vendredi 20 octobre, attention, Insomniac Games a publié un avertissement. Le jeu est parfaitement jouable sans télécharger quoi que ce soit, mais la mise à jour day one contient des améliorations non négligeables. Comme l'ajout d'options d'accessibilité pour les handicapés. Et si vous vous demandez à quoi ressemble le jeu, un comparatif vidéo avec le premier épisode est déjà sorti. Sur plusieurs points, comme les voyages rapides, c'est le jour et la nuit.