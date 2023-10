C’était une rumeur de longue date. Tom Henderson (Insider Gaming) parlait depuis un an d’une nouvelle version de la PS5. Un modèle “Slim” qui n’apporterait aucun changement en termes de performance, contrairement à la fameuse PlayStation 5 Pro, qui serait une réalité. Alors que Sony a écoulé les stocks de ses derniers modèles à grands renforts de promotions partout dans le monde, l’annonce de cette nouvelle mouture se faisait ressentir. C’est désormais officiel.

La nouvelle PS5 confirmée

La PS5 Slim a été officialisée. A l’approche des fêtes de fin d’année, Sony vient de dévoiler son nouveau modèle de sa console nouvelle génération. Une version plus fine donc, toujours avec un SSD interne de 1 To, mais qui aura une particularité : un lecteur de disque Ultra HD Blu-ray détachable. Ce n’est en soit pas une surprise, puisque la rumeur circulait depuis de très longs mois maintenant et que son nouveau design avait même fait l'objet de leaks. Comme prévu, ces nouveaux modèles disposeront des mêmes performances que leurs aînés, les seuls changements opérés seront du côté de leur design.

Le volume de la console a ainsi été réduit de 30 % et son poids jusqu'à 24% comparé à la PlayStation 5 classique, avec lecteur de disque intégré. Le boîtier de ces modèles slim est composé de quatre panneaux distincts, dont la partie supérieure est brillante, tandis que la partie inférieure reste mate. La PS5 Slim disposera également deux ports USB-C à l'avant. La grande question était alors de savoir si les possesseurs d’une PS5 Digitale seraient lésés ou non, la réponse est non. Le lecteur de disque détachable sera bien vendu séparément à l’avenir pour 119.99€.

Une sortie un peu plus tard en Europe

Cette PS5 Slim sera disponible en deux versions dès le mois de novembre aux États-Unis via le PlayStation Direct et chez les revendeurs habituels. Elle arrive un peu plus tard dans le reste du monde, « au cours des mois suivants » nous glisse-t-on dans un communiqué. L'une sera vendue avec le fameux lecteur de disque pour 549,99€ et l'autre sans, ce qui réduira son prix à 449.99€ . Aucune date de sortie précise n’a cependant été dévoilée. Sony indique par ailleurs que la version classique de la console restera en vente jusqu’à écoulement des stocks, après quoi ces modèles affinés seront les seuls commercialisés. Un socle horizontal sera fourni avec la console, mais l’un vertical et compatible avec l’ensemble des modèles sera également vendu séparément pour 29,99€.

Specs des PS5 Slim

PS5 avec lecteur de disque

Dimensions : 358 × 96 × 216 mm

Poids : environ 3.2 kg

Prix : 549,99€

PS5 Slim digitale