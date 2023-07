D'après les rumeurs, Sony travaille sur deux nouvelles consoles. Une version plus passe-partout, la PS5 Slim, et un autre modèle plus puissant, la PlayStation 5 Pro. Aucune confirmation à l'heure d'écrire ces lignes, mais un leak inédit vient de tomber sur les entrailles de l'une d'elles.

Un énorme changement pour la nouvelle PS5 Slim

La PlayStation 5 n'a que trois ans, et pourtant, elle va encore recevoir une nouvelle itération. L'internaute Zuby_Tech, qui s'est fait le relais des vidéos volées du Project Q, a donné des informations sur une console encore non annoncée. Un modèle série CFI-1300 qui aurait un processeur gravé en 5nm, contre respectivement 6nm et 7nm pour les précédentes versions, et qui serait la PS5 Slim.

Les conséquences les plus directes sont que cette PlayStation 5 Slim devrait consommer moins d'énergie, et être mieux refroidie. Mais c'est justement dans le domaine du refroidissement que les caractéristiques avancées sont étonnantes. Alors que Sony a tout misé sur le métal liquide pour éviter au CPU de trop chauffer, le constructeur l'abandonnerait complètement. La firme est-elle parvenue à tout optimiser sans avoir besoin de cette alternative à la pate thermique ? Bonne question !

Ce qui est sûr, c'est que des changements aussi classiques et minimes doivent être davantage destinés à la PS5 Slim et non à la PS5 Pro. Un modèle plus fin qui est supposé débarquer dans les prochains mois. Une console qui, selon l'insider Tom Henderson, serait dépourvu de lecteur blu-ray 4K en interne seulement. Il serait en effet toujours possible d'en connecter un externe via un nouveau port USB-C. D'après Microsoft, Sony aurait déjà fixé un prix de 399$ pour sa PS5 Slim. Le tarif de base, avant augmentation, de la console classique sans lecteur optique.

À voir également d'où Zuby_Tech tient ses informations. Car il est plutôt réputé pour être un « simple » twittos qui commente énormément l'actualité PlayStation. Ce n'est pas un insider à l'origine, donc les pincettes sont de rigueur sur ces infos, que cela concerne la PS5 Slim ou non.