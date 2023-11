La nouvelle PS5 Slim, annoncée par Sony le 10 octobre 2023, est désormais disponible en France, pour le plus grand plaisir des fans. Cette version réinventée de la PlayStation 5 promet une expérience nouvelle de gaming avec sa conception plus compacte et légère.

La PS5 Slim est enfin disponible

Comparée à son prédécesseur, la PS5 Slim se distingue par sa taille réduite et son poids allégé, tout en maintenant les performances de la PS5 originale. La dimension est un aspect crucial des révisions de Sony. Le modèle Slim de la PS5 mesure 35,8 x 21,6 x 9,6 cm, comparé au premier modèle de la PS5 qui mesure 39 x 26 x 10,4 cm. Cette réduction de taille est moins notable que dans les générations précédentes de consoles. Cela n'en reste pas moins le point le plus important du côté des différences.

Cependant, une amélioration notable réside aussi dans la capacité de stockage, qui passe de 825 Go à 1 To, offrant de l'espace supplémentaire pour un ou deux jeux AAA de plus. Enfin, l'autre principale nouveaué de la PS5 Slim réside dans son système de lecteur optique. Contrairement au modèle standard, la nouvelle PS5 est initialement une version entièrement numérique, à laquelle on peut ajouter un lecteur Blu-Ray externe. Cela permet aux acheteurs de la PS5 Slim Digital, proposée à 449,99 euros, d'avoir la flexibilité de rajouter ultérieurement le lecteur, vendu séparément à 119,99 euros, en cas de besoin ou de changement d'avis sur leur choix initial.

La console est enfin disponible

Depuis ce jour, la console PS5 Slim est officiellement disponible en boutique. Comme indiqué, le modèle numérique de la PS5 Slim est commercialisé à 449,99 euros, tandis que la variante équipée d'un lecteur de disque est proposée à 549,99 euros, correspondant au prix initial de la PS5 originale.

Bien que la Slim soit une version plus compacte de la console de nouvelle génération, elle a reçu des critiques pour son manque d'améliorations significatives en termes de design. Les joueurs s'attendaient à des changements notables. Bien que plus petite et plus légère, elle conserve finalement un aspect visuel très similaire à son prédécesseur, ce qui a déçu de nombreux utilisateurs​. Sans parler du lecteur de disque en option à un tarif prohibitif.

De votre côté, que pensez-vous de cette nouvelle version de la PlayStation 5 ? Comptez-vous vous la procurer ? Ou pensez-vous que la PS5 classique est largement suffisante pour votre usage ?