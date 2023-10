La PS5 Slim est-elle réellement plus petite, compacte et belle que la PlayStation 5 FAT ? Un nouveau comparatif est sorti. Ca va faire bizarre aux possesseurs de la console.

On pensait qu'elle allait finalement rater 2023, mais non ! La PS5 Slim a été officialisée, après des rumeurs très insistantes et de gros leaks, et sortira au mois de novembre aux États-Unis. Pour les autres pays, dont la France, ce sera « au cours des mois suivants ». Elle ne sera donc peut-être pas disponible pour Noël chez nous. Un retard qui pourrait freiner les joueuses et joueurs d'acheter la console actuelle ? Voici un nouveau comparatif pour voir les différences.

Un comparatif en images entre la PS5 Slim et le modèle 2020

La PS5 Slim est une réalité, quand bien même cette appellation n'a pas été retenue par Sony. Comme pour le redesign de la PS4, elle sera simplement vendue en tant que PlayStation 5 et remplacera l'actuelle une fois les stocks de celle-ci écoulés. Et pour qu'il n'y est aucune confusion, ce n'est pas une PS5 Pro, donc elle n'est pas plus puissante et n'offrira pas de plus beaux graphismes ou un framerate plus élevé, par exemple. Non, c'est juste un changement esthétique, tout de même bien visible.

Selon le PS Blog, la PS5 Slim « a vu son volume réduit de plus de 30% et son poids de 18% et 24% en comparaison avec les modèles précédents ». Un nouveau look qui a été le sujet de moqueries par différents profils du web. Très vite, des internautes se sont emparés des images pour dresser des comparatifs. C'est le cas ci-dessous avec des mockups 3D d'une PS5 Slim et d'une PlayStation 5 FAT. Si l'on met de côté le critère de beauté ou non de la console, il est clair que la cure d'amincissement saute aux yeux. Néanmoins, par rapport à un autre comparatif vidéo, une erreur a été commise.

La PS5 Slim utilisée ici est la version sans lecteur optique. Et le problème, c'est que la PlayStation 5 FAT présentée est celle avec le lecteur blu-ray. Sur l'image 1, 2 et 4, ça peut encore passer, mais sur la troisième, le résultat est malheureusement biaisé.

Specs et prix de la nouvelle PlayStation 5

La PS5 Slim sera disponible d'ici le mois novembre outre-Atlantique, et il y a une bonne nouvelle. Vous allez avoir un peu plus d'espace de stockage avec un SSD d'1To, contre 825 Go actuellement. À l'image de la version actuelle, deux modèles seront proposés : un avec lecteur blu-ray 4K et l'autre sans.

Caractéristiques PS5 Slim

PS5 avec lecteur de disque Blu-ray Ultra HD

Prix : 549,99€

Poids : environ 3,2 kg

Dimensions : 35,8 × 9,6 × 21,6 cm

Nouveauté : deux ports USB-C à l'avant

Taille stockage SSD : 1 To

PS5 Édition Digitale

Prix : 449,99€

Poids : environ 2,6 kg

Dimensions : 35,8 × 8 × 21,6 cm

Nouveauté : deux ports USB-C à l'avant

Taille stockage SSD : 1 To

Le prix n'a pas été revu à la baisse puisqu'il est identique aux modèles vendus aujourd'hui. Toutefois, Sony a remplacé le port USB-A à l'avant par un second port USB-C Hi-Speed USB. À l'arrière, on retrouve toujours deux ports USB-A Super-Speed USB 10Gbps.