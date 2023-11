La PS5 Slim est normalement prévue pour une sortie imminente aux États-Unis, entre le 8 et le 10 novembre 2023 d'après un récent leak. Et évidemment, les acheteurs potentiels se demandent si la cure d'amincissement promise par Sony est réellement significative. Spoiler : c'est le cas, mais la différence entre les deux modèles ne fait toujours pas l'unanimité.

La PS5 Slim se dévoile en images et surprend les internautes

La nouvelle PS5 Slim a déjà eu le droit à différents comparatifs, mais jusqu'ici, ils n'étaient pas vraiment probants puisque réalisés à partir de mockups 3D. Hors, là, on a enfin une première confrontation avec le modèle qui sera vendu dans le commerce et celui du lancement. Comme le montrent les images ci-dessous, la PlayStation 5 Slim est bien plus petite que l'originale. Peu importe l'angle choisi, la différence saute clairement aux yeux, et plusieurs internautes sont d'ailleurs étonnés du contraste entre les deux consoles.

« Wow »; « Bon sang, c'est petit »; « Ca a l'air plus petit que ce à quoi je m'attendais »; « C'est effectivement bien une PS5 Slim » peut-on lire sous les photos postées sur X. Si vous êtes passés à côté de l'information, Sony a indiqué avoir réduit le volume de la machine de plus de 30%, et le poids entre 18% et 24% en fonction du modèle - avec ou sans lecteur blu-ray 4K Ultra HD. La promesse semble donc tenue sur la taille... mais le design est encore sujet aux moqueries.

« C'est une réduction vraiment significative. Mais la combinaison brillant/mat ainsi que le design général sont toujours aussi horribles. Ca fait bas de gamme »; « Est-ce que je suis le seul à penser que la PS5 Slim ressemble à une PlayStation 5 de Wish ? »; « C'est atroce »; « On dirait ces fausses consoles de Wish qui sont en fait des émulateurs » déclare d'autres internautes en réaction aux nouvelles images.

Via Okami13_ sur X.

Un détail qui ne plait pas est désormais confirmé !

Il y a quelques jours, on a découvert que la PS5 Slim allait nécessiter une connexion obligatoire. Dans quel but ? Procéder à une vérification de sécurité pour le lecteur de disque, afin d'éviter certainement l'utilisation d'un périphérique tiers. Des captures qui circulent sur la Toile ont malheureusement confirmé tout cela. « Impossible d'utiliser votre lecteur de disque. Vous devez connecter votre PlayStation 5 au réseau pour enregistrer votre lecteur de disque sur votre PS5. Après vous être connecté, rendez-vous dans Paramètres, Réseau, afin de configurer votre connexion Internet. Redémarrez ensuite votre PS5 pour enregistrer votre lecteur de disque ».

D'après une autre image, la PS5 Slim avec lecteur de disque Blu-ray Ultra HD a également besoin de cette vérification qui n'est à effectuer qu'une seule fois. Mais pour certains, c'est déjà une fois de trop et ce n'est pas rassurant pour l'avenir. « Si c'est le cas, c'est très inquiétant et étrange. La connectivité matérielle ne devrait pas dépendre d'un serveur qui ne sera pas toujours disponible » a commenté John Linneman de Digital Foundry.

Le compte X « Does It Play », qui milite pour la préservation des jeux et des consoles, n'a pas non plus bien accueilli la nouvelle. « La nécessite d'avoir une connexion internet pour installer le lecteur de disque détachable de la PS5 Slim est un véritable coup de massue pour la préservation et le droit à la réparation. C'est franchement inacceptable ! ». Sony fera t-il machine arrière ? Il faudra déjà attendre la sortie officielle de la console. Elle sera disponible à 549,99€ pour la version avec lecteur, et à 449,99€ pour celle sans.