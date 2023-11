La sortie officielle de la PS5 Slim outre-Atlantique n'a pas vraiment été respectée, et de ce fait, la console est déjà dans la nature depuis quelques jours. Un lancement avant l'heure qui donne lieu à de multiples comparatifs entre ce modèle 2023 et l'ancien de 2020. Outre la taille et le poids, d'autres améliorations sont notables, mais pour le voir, il faut démonter cette nouvelle PlayStation 5.

Un démontage vidéo de la PS5 Slim

De plus en plus de comparatifs entre la PS5 Slim et la PS5 FAT arrivent, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça divise encore. L'écart de taille est bien perceptible, mais c'est surtout le design qui bloque certains internautes. Le trait, qui sépare le haut de la machine du bas où se situe le lecteur optique, le vide laissé de chaque côté lorsqu'on regarde la PlayStation 5 de face, ou le côté glossy, ne plaisent pas. « C'est une réduction vraiment significative. Mais la combinaison brillant/mat ainsi que le design général sont toujours aussi horribles. Ca fait bas de gamme ».

Jusqu'à maintenant, les comparatifs étaient très portés sur la différence au niveau de la taille. Pour rappel, la PS5 Slim avec lecteur de disque mesure 35,8 × 9,6 × 21,6 cm pour un poids de 3,2 kg, tandis que l'édition digitale fait 35,8 × 8 × 21,6 cm pour 2,6 kg. À l'intérieur, il y a aussi du changement comme le montre ce démontage vidéo. D'abord, le capot de la partie supérieure de la PS5 Slim semble plus facile à déboîter, mais difficile d'être catégorique sans avoir la console. Une fois le morceau de plastique enlevé, vous avez accès à l'emplacement du SSD M.2 qui nécessite toujours un tournevis pour être ouvert.

La plus grosse surprise de cette PS5 Slim se trouve sous le compartiment qui protège le lecteur blu-ray 4K Ultra HD. En enlevant le couvercle, on tombe directement sur le lecteur qui se clipse et se déclipse très facilement. Nul besoin de tournevis cette fois. Et c'est un énorme changement puisqu'il était impossible de le faire avec la PlayStation FAT sans sortir les outils adéquats et sans partir dans un démontage plus poussé.

La PlayStation 5 Slim exige une connexion internet

Un remplacement plus aisé, mais qui risque de coûter cher ? Peut-être, peut-être pas. Pour le moment, Sony n'a pas annoncé le prix du lecteur blu-ray détachable de sa PS5 Slim. En revanche, les joueurs et joueurs sont fixés sur un point qui fait autant débat que le design : la connexion internet obligatoire pour authentifier le lecteur de disques. Même pour le modèle numérique.

« Impossible d'utiliser votre lecteur de disque. Vous devez connecter votre PlayStation 5 au réseau pour enregistrer votre lecteur de disque sur votre PS5. Après vous être connecté, rendez-vous dans Paramètres, Réseau, afin de configurer votre connexion Internet. Redémarrez ensuite votre PS5 pour enregistrer votre lecteur de disque » peut-on lire sur le menu de la PS5 Slim d'après des images qui font le tour du web.

Visiblement, il s'agit d'une authentification unique, comprendre que vous n'aurez à le faire qu'une fois, mais qui inquiète celles et ceux qui militent pour la préservation. C'est le cas du compte Does It Play qui a déclaré « La nécessite d'avoir une connexion internet pour installer le lecteur de disque détachable de la PS5 Slim est un véritable coup de massue pour la préservation et le droit à la réparation. C'est franchement inacceptable ! ». John Linneman, qui officie sur Digital Foundry, est prudent par rapport aux captures qui circulent, mais pas moins préoccupé. « Si c'est le cas, c'est très inquiétant et étrange. La connectivité matérielle ne devrait pas dépendre d'un serveur qui ne sera pas toujours disponible » (via X).

La PS5 Slim sera disponible cette semaine aux États-Unis avec un bundle Call of Duty Modern Warfare 3. Un autre pack Marvel's Spider-Man 2 sera aussi proposé, mais là, le titre sera facturé et il faudra débourser 559,99$.