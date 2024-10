Avis aux nostalgiques, les précommandes pour la PS5 Slim collector des 30 ans viennent tout juste d'ouvrir en France, et plus précisément chez Amazon, foncez !

Annoncées le mois dernier, les éditions collector pour les 30 ans de la PS1 pour la PS5 Slim et Pro s'ouvrent ainsi aux précommandes chez nous, en l'occurrence par l'entremise d'Amazon. Si vous souhaitez vous offrir une cure de nostalgie ou si vous ne disposez pas encore de la dernière génération de consoles de Sony, voilà une sympathique opportunité à saisir.

NOTE : il se peut que, au moment de la lecture de cet article, le lien ci-dessous ne soit pas encore fonctionnel. La PS5 collector 30 ans étant très demandée, la fenêtre de tir pour sécuriser une précommande est extrêmement petite. Soyez donc vigilants si vous souhaitez vous l'offrir !

La PS5 Slim collector des 30 ans en précommande en France chez Amazon

Sony célèbre comme il se doit les 30 ans de la console qui a propulsé le constructeur japonais au sommet et lui rend un bel hommage en appliquant sa couleur grise si iconique aux PS5 Slim et Pro, ainsi qu'à la manette DualSense. De premières précommandes avaient été ouvertes le 26 septembre dernier sur le PlayStation Direct dans les pays concernés (dont la France). Si vous avez raté le coche, vous pouvez heureusement vous rattraper dès maintenant.

Amazon a en effet lancé ses propres précommandes de la PS5 Slim collector des 30 ans. À noter toutefois qu'il s'agit de la version numérique de la console, qui est donc dépourvue du lecteur Blu-Ray vendu séparément. Il contient cependant une manette sans fil DualSense collector également, ainsi que divers goodies. On peut notamment citer une façade pour lecteur de disque, un socle verticale unique, une prise manette sur le thème de la manette originale, quatre serre-câbles aux motifs de PlayStation, et enfin des stickers et un trombone. La PS5 Slim édition collector 30 ans est pour rappel affichée au tarif de 499,99 euros, mais hélas sans lecteur.

Source : Amazon