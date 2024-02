Un nouveau jeu gratuit est arrivé sur la PS5 il y a quelques jours, et c'est déjà un énorme carton. Mais on n'est pas vraiment surpris et on vous invite à le faire si ce n'est pas encore fait.

Récemment, un nouveau jeu est arrivé sur la PS5. Il a été annoncé lors d'un grand événement : le dernier State of Play de PlayStation. Au menu, il y avait du Death Stranding 2, le retour de Sonic, mais également ce titre mystérieux. En vérité, il faisait l'objet de nombreuses rumeurs, avant d'être enfin officialisé. La cerise sur le gâteau, c'est qu'il est sorti dans la foulée, et qu'il n'y a pas besoin de débourser un centime pour y jouer. Donc forcément, c'est d'ores et déjà un énorme carton.

Un jeu gratuit à faire sur PS5 idéal pour les fans de Silent Hill

Vous l'aurez sans doute compris, on parle de Silent Hill : The Short Message. Le State of Play en question fut un sacré moment pour la franchise de Konami. Mais pas seulement dans le bon sens du terme. On pense évidemment au remake du deuxième opus, qui a surtout effrayé les fans. On ne va pas s'étaler sur la question pendant des heures, mais pour l'instant, la communauté est mitigée. Néanmoins, elle n'a pas eu que ça à se mettre sous la dent. Quel est donc ce jeu étrange sur PS5 qui a l'air de s'éloigner de la formule classique de la licence ?

The Short Message est un Silent Hill bien plus court que les autres. Il faut visiblement tabler sur deux heures pour le terminer, ce qui n'est vraiment pas long. Par contre, il est important de noter qu'il est... free-to-play, c'est-à-dire gratuit. Peu importe ce qu'on pense du titre, il va sans dire que c'est un beau cadeau pour les fans. Sans surprise, ces derniers se sont rués dessus. Du moins, ceux qui possédaient une PS5, puisqu'à l'heure actuelle, c'est une exclusivité. Pas de bol pour les autres, mais c'est peut-être voué à changer, alors patience.

Le jeu est ainsi accessible depuis le 31 janvier. Du fait de son statut « gratuit », il n'a pas tardé à être téléchargé en masse. On peut même dire que c'est un beau carton, puisqu'il a dépassé le million de téléchargements sur PS5. Un score impressionnant, qui doit être nuancé par ce qu'on vient d'expliquer. Cependant, ça fait quand même plaisir de voir un tel engouement pour un Silent Hill, d'autant plus que cette série n'a pas pointé le bout de son nez depuis un bon paquet d'années. On espère que les futurs opus, comme F ou Townfall, vont rencontrer une popularité aussi grande.

Une formule un peu particulière

Silent Hill : The Short Message sur PS5 n'est pas un opus comme les autres. Dans le sens où, déjà, il adopte une vue à la première personne, en lieu de place de celle à la troisième. Sur le papier, ça peut paraître anodin, mais ça a son importance. Ici, on incarne Anita, une jeune fille qui a reçu des messages de son ami Maya. Elle décide de suivre ce qu'elle dit, se rendant alors dans un immeuble délabré, réputé pour tous les suicides ayant eu lieu dedans. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu, et elle se retrouve bloquée dans la bâtisse, et pourchassée. Pour s'en sortir, elle doit trouver quelque chose, mais quoi ? C'est à vous de le découvrir.