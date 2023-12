Joueurs PS5 et PS4, bonne nouvelle, Sony a décidé de rétropédaler sur l'un des sujets les plus épineux de ces dernières semaines. Les utilisateurs PlayStation sont déjà ravis.

L'année aura eu son lot de dramas et de polémiques encore une fois, et l'une d'elles est assez récente d'ailleurs. Il y a peu, PlayStation annonçait la suppression pure et simple de milliers de contenus pourtant achetés " à vie" via Discovery TV par ses utilisateurs PS5 et PS4. Un problème de licences était alors invoqué par l’entreprise. Très vite, les joueurs sont montés au créneau et à juste titre. Les voix se sont élevées et ça a fonctionné.

Vous pouvez garder vos contenus Discovery TV acheté sur PS5 et PS4... pour l'instant

Alors que la suppression de tout le contenu Discovery TV devait avoir lieu le 31 décembre prochain, Sony vient d’annoncer que ce n’est plus le cas. Vous avez gagné ! Il arrive parfois qu’élever un peu le ton aide à faire bouger les choses et c’est visiblement le cas ici. Assurément poussés par la foule en colère, Sony et Warner ont fini par trouver un terrain d’entente permettant aux licences d’être renouvelées jusqu’à nouvel ordre et donc aux utilisateurs de conserver le contenu numérique qu'ils avaient acheté. Notons tout de même que Sony précise que l’accord a une durée de 30 mois actuellement. Passé ce délai, nous verrons bien.

« Comme pour d'autres services, nous ne détenons pas les droits de licence sur le contenu (TV, films et séries) qui était auparavant disponible à l'achat sur le PlayStation Store. Cependant, nous avons travaillé avec Warner Bros pour mettre à jour nos accords de licence, garantissant ainsi que les consommateurs pourront accéder à leur contenu précédemment acheté pendant au moins les 30 prochains mois. » déclare Sony. Rassurant mine de rien, voilà qui devrait calmé les joueurs PS5 et PS4 qui étaient passé à la caisse. Cette affaire a beaucoup remué les utilisateurs qui se sont questionnés sur la question de l’appartenance du contenu numérique chez PlayStation.

Ce que l'on achète ne nous appartient pas ?

En vérité, lorsque l’on achète un contenu numérique, bien souvent il s’agit plutôt d’une sorte de location ou d’un droit de passage. Droit que l’on peut perdre à tout moment au bon vouloir des plateformes finalement, mais les charte des géants comme Xbox , PlayStation ou encore Steam sont très clair là dessus. Steam parle même de "souscription à des contenus et services" auxquels peuvent s'ajouter d'autres chartes, celles de chaque studios/éditeurs. Et il ne faut pas croire qu'acheter un jeu physique vous donnera un plus grand avantage. En réalité, de plus en plus de jeux nécessitent des connexions obligatoires et/ou de faire valider certaines inscriptions. Le lecteur de la PS5 slim lui-même a besoin d’une brève connexion à internet pour fonctionner.

Quand bien même vous pouvez encore jouer à votre jeu sans connexion ou quoi que ce soit d'autre, lorsque les services en ligne s'arrêtent, que les développeurs décident de totalement changer le jeu que vous avez initialement acheté, que les accords entre les plateformes et les éditeurs prennent l’eau (c’est le cas du contenu Discovery TV en l’occurrence) ou quoi que ce soit d’autre dans le genre, vous n’y pouvez rien. C’est écrit noir sur blanc à chaque fois sur les longues chartes que l’on valide sans lire au premier lancement d’un jeu ou lors d’une inscription sur une plateforme.

Au final, si elles ont bien sûr des obligations, les entreprises ont avant tout un devoir moral auprès de leurs utilisateurs. Pour ne pas les froisser, les rassurer et s’assurer qu’ils resteront sur leur plateforme entre autres. Mais oui, les histoires de licences numériques sont un vrai problème et nous n’avons finalement peu, si ce n’est aucun recours en cas de litige. Désormais il faut toujours avoir ça dans un coin de la tête lors d'un achat pour éviter les mauvaises surprises, surtout à l'heure ou les jeux et services sont en perpétuelle évolution, parfois dans des directions très différentes de ce à quoi on s'attendait au départ.