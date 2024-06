Depuis sa sortie en 2020, la PS5 a largement démontré la popularité toujours très vivace des consoles Sony à travers le monde. Repoussant les limites de jeu avec des technologies plus performantes, elle propose également une expérience de jeu à part avec des fonctionnalités qui lui sont propres, surtout via la manette DualSense.

Conscient de son importance auprès des joueurs et joueuses, PlayStation continue donc de proposer régulièrement des mises à jour pour optimiser sa machine. C'est aussi l'occasion d'apporter de nouvelles options et fonctionnalités. Or, de ce côté-ci, il y en a forcément que certains continuent d'espérer plus que d'autres... et si l'une d'entre elles arrivaient bientôt ?

Bientôt un meilleur confort sur PS5 pour des jeux très appréciés ?

Le catalogue de la PlayStation 5 regorge de belles productions tiers et first-party. Mais, les jeux de cette génération ne sont pas les seuls accessibles aux joueurs et joueuses. De fait, les abonnés au PS Plus Premium ont accès à un catalogue des “Classiques”. Il s'agit d'une sélection de jeux rétro de la PS1 à la PS3, en passant par la PSP. Mais... leur utilisation n'est pas toujours des plus optimales.

De fait, depuis le lancement du programme sur PS4 et PS5, un point a particulièrement frustré les abonnés au service. Malgré la richesse du catalogue qui accueille régulièrement de nouveaux jeux, le fait de ne pouvoir jouer qu'en streaming aux titres PS3 est loin d'être le plus pratique. C'est-à-dire qu'il ne peuvent pas être installés pour jouer nativement sur la console. À la place, ils sont joués via des serveurs en ligne. Cela impose une bonne connexion internet en permanence pour en profiter au mieux. Autrement, le jeu ne tournera pas bien, ne sera pas fluide et donc difficilement jouable.

Mais la situation pourrait n'être que temporaire. C'est en tout cas ce qu'aurait entendu Jeff Grubb. Généralement bien informé, le journaliste a eu des échos concernant les projets chez PlayStation. Le constructeur travaillerait effectivement sur la possibilité d'installer enfin les jeux PS3 sur PS4 et PS5 pour y jouer depuis sa console. Jusqu'à présent, il avançait que cela était trop compliqué à mettre en place. L'architecture de la console de 7e génération ne permettait pas une compatibilité facile sur les consoles qui ont suivi.

Mais, Grubb n'est pas le seul à avoir de tels échos. Nick Baker, journaliste pour XboxEra, aurait également eu des informations à ce propos. Dans un récent podcast, il rapporte que, selon une source anonyme, PlayStation plancherait au moins sur « certains » titres PS3 à rendre compatibles sur PS5. Tous ne seraient donc pas disponibles nativement dès le départ. Toutefois, cette sélection pourrait être un premier moyen d'évaluer l'intérêt des gens pour le principe. Enfin, si cela fini par s'avérer bel et bien, ce serait un grand pas pour la rétrocompatibilité chez Sony.