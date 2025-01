Le futur de la PS5 sera rempli de très gros jeux. Le constructeur l'a bien démontré lors des différents événements de 2024, avec les Game Awards comme clou du spectacle. Cependant, le catalogue de la console pourrait bien voir quelques entrées inattendues. C'est en tout cas ce que laissent entendre les derniers leaks des insiders.

De belles surprises en approche sur PS5 ?

On le sait, le paysage vidéoludique est en pleine mutation. Les frontières des catalogues sont en train de se redessiner. Ainsi, de grosses exclusivités commenceraient à se préparer pour arriver chez la concurrence. Du moins, c'est le cas pour Microsoft, qui souhaite enfin sortir du carcan de sa Xbox pour mettre un pied sur d'autres consoles, comme la future « Nintendo Switch 2 » ou, plus présentement, la PS5.

Cette fin des exclusives totales de la part de Microsoft doit déjà aboutir à la sortie d'Indiana Jones et le Cercle ancien sur PS5 en 2025. Cela marquera une première incursion franche de Microsoft sur la console de Sony, et ce, dès le printemps prochain. Cependant, ce ne devrait pas être la seule à l'avenir.

Plusieurs rumeurs courent actuellement de la part d'insider visiblement informés. Alors que le réputé Nate the Hate évoque plusieurs sorties probables sur la prochaine console de Nintendo, il voit ses dires corroborés par Jez Corden, de Windows Central. Ce dernier en profite pour ajouter quelques hypothèses, mais du côté de la PS5 cette fois.

De fait, le journaliste aurait eu vent de plusieurs portages à venir. Selon ses sources, trois beaux jeux Xbox pourraient bien arriver prochainement sur PS5. Il s'agirait de Hellblade 2, d'Age of Mythology Retold et de Gears of War 1 Ultimate Edition. Il émet toutefois plus de doute pour ce dernier. Néanmoins, ça semble bien parti pour les deux premiers. Et si on croise les informations entre Corden et Nate the Hate, tout cela pourrait arriver dès 2025.

© Epic Games / Microsoft Studios

Si cela se confirmait, Microsoft fournirait de belles nouveautés à ajouter au catalogue de la PS5. D'une part, cela marquerait le retour de Senua dans l'écosystème PlayStation qui s'était d'abord vu privé de la suite d'Hellblade en raison de l'acquisition du géant américain. Ce serait aussi une ouverture appréciable pour le RTS, qui verrait certainement les ventes de son remake gonfler. D'autre part, l'arrivée d'un Gears of War sur PS5 serait là vraiment le signe de la fin des exclusivités historiques chez Xbox.