Il y a certains jeux où leur simple nom lance dans de longs débats sur leur fonctionnement, leur communauté. Il y a encore peu de temps, ce jeu polémique était tout simplement Fortnite. Mais désormais, un autre titre dédié à une communauté plutôt jeune, qui pousse à des achats en jeu, a pris sa place. Disponible sur de nombreuses plateformes et notamment sur mobile, ce soft arrive désormais aussi sur PS5 et PS4 prochainement.

Un jeu polémique s'implante sur PS5 et PS4

Après un succès énorme sur PC et mobile, Roblox a fini par arriver sur les consoles Xbox. Récemment annoncé sur PlayStation 4 et PS5, le jeu devrait être disponible courant du mois d'octobre. Une sortie bien tardive sur les consoles Sony puisqu'il est sur Xbox depuis 2016. Une part de l'explication se trouve dans le dossier du récent procès entre la FTC et Microsoft. Un document nous expliquait que le patron de Sony Interactive, Jim Ryan, hésitait à autoriser le jeu à cause des potentielles répercussions sur les enfants. Et pour cause, la plateforme de création de jeu a été au cœur de nombreuses polémiques et scandales.

Véritable phénomène auprès des enfants et adolescents, Roblox c'est avant tout un immense bac à sable regroupant des milliers de créations des joueurs et elles ne sont pas toutes appropriées au plus jeune public. La BBC avait par ailleurs enquêté sur le sujet, révélant tout un tas de contenus et interactions indésirables pour ces petites têtes blondes. Sexe virtuel avec des adultes, bondage, facilité d'accès aux enfants à des jeux de hasard... les exemples sont nombreux. Le jeu est souvent le sujet de controverses, mais face à son succès, Sony semble vouloir assouplir sa politique sur le sujet.

Roblox rassemble déjà pas moins de 65 millions de personnes par jour et, annonce arriver sur Meta Quest en plus de PlayStation. Ainsi, les développeurs déclarent vouloir rendre le jeu disponible sur le plus de plateformes possibles afin que tout le monde puisse en profiter.

Roblox bientôt sur Nintendo Switch ?

Alors que Roblox semble presque disponible sur toutes les plateformes, une semble encore en retrait, la Switch. Effectivement, la console de Nintendo est encore la seule à ne pas faire tourner le jeu sur sa machine. Stephen Toltilo, journaliste pour Axios, a demandé au directeur des nouvelles technologies sur le titre, Dan Sturman, s'il y avait d'éventuels projets de porter le jeu sur Switch. L'homme a répondu, n'avoir rien à annoncer, mais qu'il pense que Roblox pourrait tourner sur Nintendo Switch. Ainsi, une question demeure : est-ce un choix de ne pas être disponible sur la console ou est-ce Nintendo qui bloquerait la venue du soft dans son écosystème ?