Le dernier PlayStation Showcase a fait le point sur les sorties first party et d'éditeurs tiers du constructeur. Très attendu, l'événement a néanmoins déçu. Pas d'exclusivités d'énormes studios comme Naughty Dog par exemple. Des jeux service ont été présentés, mais uniquement via des CGI qui ne permettent pas de se faire une idée sur les projets. Seul Insomniac Games a réellement joué le jeu avec un aperçu impressionnant de Marvel's Spider-Man 2.

Une conférence timide pour garder des cartouches ? Possible. D'ailleurs, un récent message pourrait teaser le retour, sur PS5, d'une vieille IP très appréciée et perdue de vue depuis plus de 10 ans.

Un remake ou nouveau jeu Siren en exclu PS5 dans les cartons ?

Durant son PlayStation Showcase de mai 2023, Sony Interactive Entertainment a donné un avant-goût des sorties PS5 avec Metal Gear Solid Delta, Dragon's Dogma 2, Final Fantasy 16 ou encore Alan Wake 2. On a aussi eu le droit aux premiers jeux service PlayStation avec des teasers CGI de Fairgame, Marathon et Concord. Trois titres qui se déroulent dans des univers SF.

Même si la présentation a été dense, on a senti qu'il y avait une retenue, ce qui a contribué à la déception des gens. Qu'auront les joueurs PS5 à se mettre sous la dent à court et moyen terme ? Ce n'était pas le bon moment pour en parler, du moins pour les PlayStation Studios. Et si, dans ses cartons, la firme japonaise avait prévu une grosse surprise ? Un tweet interroge.

Sans raison, autre que le fait de vouloir fêter le 20ème anniversaire de la licence, le constructeur annonce avoir deux événements majeurs pour Forbidden Siren. La franchise d'horreur de Keiichiro Toyama (Gravity Rush). Entre le 14 juillet et le 3 septembre 2023, il y aura une collaboration Siren X Namjatown. Un parc d'attractions au Japon. Du 3 au 5 août se tiendra également l'Isekai Iri Expo Siren 20ème anniversaire. Bien que la série culte, comparée à Resident Evil ou Silent Hill, c'est un peu plus de niche.

Est-ce que ces célébrations peuvent cacher quelque chose ? Comme un remake PS5 de Forbidden Siren ou un tout nouveau jeu ? Avec le retour en force du genre survival-horror, Sony aurait une carte à jouer. Mais il faudrait trouver une équipe qui accepte de reprendre le flambeau. Et ce n'est pas gagné.

Crédits : PS Store.

Le créateur d'origine sur un autre titre d'horreur

Pourquoi ce n'est pas gagné ? Keiichiro Toyama, le créateur qui a également travaillé sur Silent Hill, a volé de ses propres ailes. Avec des anciens camarades, il a fondé Bokeh Game Studio. Une structure indépendante qui veut développer des jeux qui soient différents, sans chercher à plaire au plus grand nombre. Une vision parfois incompatible avec de grands éditeurs, même si Toyama-san a été bien logé en ayant pu sortir Gravity Rush.

Le premier projet du studio en développement sur PC, qui arrivera à terme sur PS5 et peut-être Xbox Series X|S, s'intitule Slitterhead. Un jeu d'action-aventure avec une touche horrifique. Le teaser de 2021 s'apparente en effet de l'horreur. Pas encore de date de sortie mais les équipes avaient prévenu. Et pour information, ce ne sera pas aussi hardcore que Siren.

Malgré le fait que Bokeh Game Studio soit indépendant, il y a-t-il une chance que les membres aient l'envie ou qu'ils soient sollicités pour retourner sur Forbidden Siren ? Absolument, même si la priorité est bel et bien de terminer Slitterhead. Lorsque Keiichiro Toyama a présenté sa nouvelle maison, il a indiqué vouloir garder de bonnes relations avec Sony Interactive Entertainment et pourquoi pas retravailler sur d'anciennes IP comme Siren. Car sans l'aval de la société japonaise, rien n'est possible étant donné qu'elle possède cette franchise. Mais si un accord est trouvé à l'avenir, alors Toyama-san est totalement ouvert à l'idée.