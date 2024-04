Le planning des jeux PS5 à venir est aussi flou qu'un jeu AAA gourmand porté sur Nintendo Switch. Alors oui, les fans de beat'em all vont pouvoir s'amuser avec Stellar Blade dès la semaine prochaine, mais les joueuses et joueurs aimeraient bien une nouvelle prise de parole de la part de PlayStation. Si l'on s'en tient aux dernières rumeurs, ça pourrait arriver dans quelques semaines seulement. SIE pourrait lever le voile sur les projets des studios first-party, mais sur d'autres remakes.

Un nouveau remake PS5 bientôt annoncé ?

Ca devient compliqué de savoir ce que réserve la PS5 à moyen et long terme. Mais d'après le journaliste Jeff Grubb, l'attente autour de nouvelles annonces, ou des mises à jour de titres déjà existants, pourrait prendre bientôt fin. Un PlayStation Showcase serait peut-être organisé au mois de mai, comme ça a pu être le cas par le passé. Quels sont les jeux que les joueurs seraient susceptibles de voir durant l'événement ? Étant donné que les différents organismes de classification s'agitent vis-à-vis de Silent Hill 2 Remake ces derniers temps, il y a peut-être espoir d'avoir enfin une date de sortie sur PS5. Et une meilleur vidéo de gameplay qui contentera les fans, mais aussi le studio qui n'a pas assumé la responsabilité de la dernière bande annonce.

Mais Silent Hill 2 Remake n'est qu'une réinterprétation d'un classique. On verra s'il sera ou non présent durant cet hypothétique PlayStation Showcase, mais si c'est le cas, alors il ne serait peut-être pas tout seul. D'après un internaute, MediEvil 2 Remake pourrait être annoncé sur PS5 (et PS4 ?), voire sortir directement en mai prochain. Un shadow drop inattendu en somme. Comme en atteste l'image ci-dessous, cette personne indique qu'Other Ocean Interactive, déjà responsable du remake PS4 de MediEvil, serait encore aux commandes. Le studio serait dessus depuis 2021 et serait enfin prêt à révéler leur surprise. En 2020, le bruit de couloir d'un MediEvil 2 Remake sur PS5 s'était déjà répandu, sans qu'il n'y ait de suite.

Via Twisted Voxel.

MediEvil 2 Remake et Gravity Rush 2 Remastered en approche ?

Sur le cliché, on peut également distinguer une emoticone de Kat. L'héroïne de la franchise Gravity Rush qui a démarré sur la regrettée PS Vita. Et vous vous demandez sûrement pourquoi. Eh bien ça s'explique par le fait que cet internaute a lancé une autre rumeur : Gravity Rush 2 Remastered serait dans les cartons. Même si le temps passe vite, le jeu est encore assez récent et ce ne serait donc pas un remake, mais bien un remaster PS5 du titre PlayStation 4. Une version PC pourrait même atterrir sur Steam et l'Epic Games Store, mais en différé. Les fonctionnalités en ligne, supprimées en 2018, ne seraient pas réinstaurées, mais une mission exigerait visiblement d'être connecté. Enfin, cette édition PS5 aurait un vrai mode photo, histoire de capturer les plus beaux moments de cette superbe aventure.