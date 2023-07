Sony continue de chercher des axes de nouveautés pour la PS5 et ses futures consoles. L’un d’entre eux se dévoile au travers d’un brevet, et ça risque de déconcerter beaucoup de joueurs.

Chasser des trophées est devenu tout un art pour les joueurs PlayStation. Dépassement de soi, plaisir d’explorer de nouvelles facettes d’un jeu, collectionnite aiguë... Ces petites récompenses sont devenues indissociables des consoles de Sony. Si quelques rares trophées platine permettent de récupérer des bonus in-game, les joueurs les amassent avant tout pour le sport. Le nouveau programme de fidélité PlayStation Stars demande de temps à autres d’en collecter pour faire grimper les points menant à un bon d’achat, mais ça s’arrête là. Sony ne semble cependant pas vouloir capitaliser sur cet aspect de son écosystème à l’avenir, mais il tient à récompenser les joueurs. Non, ce ne sera pas avec des bons d’achats ou des avantages intéressants. Vous les sentez venir ?

Bientôt des NFT sur PS5 ?

Vous rêviez d’être récompensé pour vos centaines de trophées platine ? Sony a visiblement d'autres projets en tête. Le constructeur japonais investit énormément dans la recherche et développement de sa branche jeux vidéo et cherche de nouvelles idées pour la PS5 comme ses successeurs. Régulièrement, l’éditeur dépose le fruit de ses recherches auprès des organismes compétents, laissant transparaître quelques axes de réflexion. L’un des derniers en date concerne les réussites des joueurs en jeu qu’il souhaite récompenser … avec des NFT. Leur valeur dépendrait de la teneur de l’action accomplie, un peu à l’instar des différents grades de trophées (bronze, argent, or, platine).

PlayStation étudie alors la possibilité gagner des NFT indépendamment des trophées, selon les actions réalisées dans un jeu ou une partie. Le géant japonais explorerait la possibilité de porter ses actifs numériques entre plusieurs jeux. Cela permettrait aux joueurs de transférer leurs récompenses gagnées dans différentes productions. Sony expérimenterait alors plusieurs technologies en interne pour faciliter cette transition d’un jeu à un autre, notamment pour s’assurer que les « attributs » d’un NFT soit similaires entre chaque production. « Cela permet aux joueurs d’utiliser leurs récompenses dans différents contextes et de renforcer la valeur et le caractère unique de leurs actifs numériques », peut-on lire. Ces jetons non fongibles prendraient ainsi la forme d’objets uniques, on imagine, des tags, avatars, tenues et autres cosmétiques, ou « de privilèges spéciaux dans les jeux. »

Complément ou remplacement des trophées ?

NFT oblige, un système d’échange entre les joueurs est également évoqué, la valeur associée à chaque actif étant utilisée comme base pour lancer le processus d’échange. Il pourrait être initié à partir de « sessions de jeu actuelles ou précédentes ». Si le marché se fait à postériori d’une session de jeu, l’invitation serait alors envoyée via un post sur les réseaux sociaux, adressé uniquement à ses contacts. Sony y voit alors un moyen d’améliorer les interactions en multi, mais aussi « d’explorer de nouvelles expériences tout en tirant parti de leurs récompenses durement acquises ».

Difficile en l’état d’imaginer où Sony souhaite réellement aller avec cette idée ou si elle se matérialisera a un jour. Il convient de rappeler que la plupart des brevets n’aboutissent jamais et restent souvent à l’état de concepts avortés. Certains craignent déjà que PlayStation abandonne les trophées au profit de NFT. Il semblerait davantage que le géant américain souhaite concrétiser une nouvelle fonctionnalité différente en se basant sur ces jetons si décriés. De là à ce que de la spéculation arrive sur PS5 ou PS6, il n'y a qu'un pas...