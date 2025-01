Top départ ! Les soldes d’hiver 2025 ont officiellement débuté. Petit à petit, les revendeurs y vont tous de leurs petites offres, se permettant parfois de complètement casser les prix pour déstocker certaines productions qui prennent un peu trop la poussière. Les joueurs PS5 comme PS4 les plus rapides ont déjà pu mettre la main sur de belles offres qui sont parties à la vitesse de l'éclair, mais les collectionneurs eux vont se ruer sur les jeux en version physique. Justement, on vous a compilé les meilleures offres pour remplir vos étagères avec des titres récents comme plus anciens.

Les meilleures promos sur les jeux PS5 et PS4

Il est l’heure d’aller dénicher de bonnes affaires. Habituellement, les soldes saisonnières sont toujours l’occasion de remplir ses étagères à moindre coût. Parfois, bien que cela devienne plus rare, elles permettent même de mettre la main sur de éditions collector rares qui traînent dans la réserve de certaines boutiques. Les hostilités des soldes d’hiver ont donc été lancées ce matin, avec déjà quelques offres pour des titres récents allant dont Armored Core 6 dans son édition spéciale ou encore l'exclusivité PlayStation Rise of the Ronin. Voici un florilège des jeux PS5 comme PS4 pas chers et surtout toujours en stock au moment où nous écrivons ces lignes. Les hostilités venant de débuter, l'article sera constamment mis à jour au fur et à mesure des offres.

Éditions spéciales et collectors

Les meilleurs promos PS5