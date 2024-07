Seconde démarque pour les soldes d’été 2024. Les revendeurs continuent de brader le prix de tout ce qu’ils ont sous la main, que ce soient des ordinateurs, des TV, des composants et évidemment des jeux vidéo. Les joueuses et les joueurs PS5 comme PS4 ont déjà pu dénicher de bonnes affaires, mais en voilà d’autres qui sont arrivées. On vous a justement listé les meilleures offres nouvelles, comme celles encore disponibles, pour remplir vos étagères et compléter votre collection. On invite les collectionneurs à se rendre plus bas dans l’article, car oui, il y a bien des collectors en promo, dont ceux du DLC d’Elden Ring et de Tekken 8.

Les meilleures offres PS5 et PS4

Les soldes à moins de 40€

Les soldes PlayStation à moins de 30€

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 20€

Des promos sur les collectors PS5 et éditions spéciales

Petite réduction sur le collector d'Elen Ring Shadow of the Erdtree sur PS5 ©Bandai Namco

Les collectionneurs ne sont pas en reste. Plusieurs éditions collectors sont bradées pendant les soldes d’été 2024. Vous vous en doutez, elles partent très rapidement quand les prix sont croustillants. Voici toutes les offres PS5 et PS4 encore en stock, ce qui comprend également les éditions limitées et autres versions spéciales qui offrent généralement une expérience ultime pour les jeux, avec l’ensemble des DLC inclus :

Les éditions collector PlayStation en promo

Les promos sur les Editions Deluxe et Premium

Les soldes sur les éditions limitées et day one

Les soldes sur les accessoires PS5 et PS4