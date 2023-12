C’est devenu une tradition depuis quelques années maintenant. Les constructeurs se sont lancés dans le mouvement initié par Spotify : les « Wrap Up . Un concept qui permet aux joueurs de consulter leur bilan personnel de l’année et celui de PlayStation est prêt.

L'heure est aux rétrospectives. Popularisée par les plateformes de streaming musicales, la fonctionnalité s’est depuis invitée dans l’univers du jeu vidéo. Xbox, Nintendo et PlayStation y vont tous de leur récap annuel permettant de découvrir votre temps de jeu total, les titres sur lesquels vous avez passé le plus de temps, vos genres préférés et bien plus encore. Votre bilan PS5, comme PS4, de 2023 est enfin arrivé.

Votre bilan PS5 et PS4 de 2023 est disponible

2023 aura été plus calme du côté de PlayStation, mais la marque vous aura encore une fois proposé de belles aventures. Que vous ayez pris part à des combats de titans dans le monde de Valisthéa de Final Fantasy 16, fait un voyage dans une Los Angeles où la nature a repris ses droits dans Horizon Forbidden West Burning Shores ou encore fait une escapade à Coney Island avec Marvel’s Spider-Man 2, Sony vous propose de découvrir votre recap de 2023 sur PS5 et PS4. Temps de jeu sur vos consoles ou sur des titres spécifiques, nombre de jeux au total et de trophées gagnés, nombre de titres PS Plus téléchargés ou joués avec votre abonnement… Il est l’heure de retrouver votre bilan PlayStation annuel.

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 12 janvier 2024 vos temps forts de 2023 sont disponibles et partageables avec vos amis afin de comparer vos statistiques. Elles seront mises à jour jusqu’à la fin de l’année, donc n’hésitez pas à les consulter en début 2024 voir s’il y a du changement. Pour la toute première fois, vous pouvez accéder à diverses cartes numériques à partager. Elles mettent en avant certaines de vos meilleures stats de jeu sur PS5 ou PS4.

Envie de découvrir votre rétrospective PS5 ou PS4 de 2023 ? Rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site officiel à cette adresse. Connectez-vous ensuite avec votre compte PSN. Il se peut que vous rencontriez un message d’erreur, n’hésitez pas à rafraîchir la page jusqu’à ce qu’elle s’affiche correctement. Un bouton « Commencer » s’affichera alors et vous obtiendrez votre récap PlayStation, que vous pourrez ensuite partager avec vos camarades de jeu. Vous y trouverez votre temps de jeu général, vos jeux les plus joués, la totalité des trophées que vous avez remporté durant l'année, votre comportement sur l'écosystème PlayStation (nombre de chat party, préférences, etc.) ou encore votre actualité mois par mois.

En toute fin de récap, Sony vous offrira également un contenu exclusif en cadeau, un petit goodies numérique sur le thème de Marvel’s Spider-Man, un Spider-Bot, à collectionner grâce au PlayStation Stars. Il suffira pour se faire de copier le code qui vous sera offert et de suivre les instruction. Vous obtiendrez également un avatar unique gratuitement.

Alors ce petit bilan ? N’hésitez pas à nous partager en commentaires votre récap PlayStation.