C'est le Black Friday pour les jeux PS5 et PS4 et beaucoup sont en promotion ! L'occasion de mettre la main sur des titres récents et pas chers comme Astro Bot, LEGO Horizon Adventures ou encore EA FC 25.

Nous sommes en pleine période de soldes en ce moment avec le Black Friday désormais étendu à une semaine complète, parfois un mois entier, de promotions suivant les revendeurs. Pour les joueurs, c’est l’occasion de profiter de prix cassés sur pas mal de jeux et accessoires. Tandis que PlayStation fait ses propres offres sur ses abonnements PS Plus par exemple, ou ses consoles, sur Internet, on peut aussi trouver tout un tas de jeux PS5 et PS4 à des tarifs réduits, et surtout, en versions physiques.

Des dizaines de jeux physiques PS5 & PS4 sont soldés pour le Black Friday

Pour l'occasion, nous vous avons fait une sélection de quelques jeux susceptibles de vous plaire. On retrouve notamment un grand nombre de sorties récentes, comme Astro Bot par exemple, prétendant au GOTY 2024 qui passe sous la barre des 40€ ? Les excellents The Last of Us sont aussi au rabais sur PS5, tout comme Horizon Forbidden West d’ailleurs. De très bons jeux qui profitent par ailleurs de la puissance de la PS5 Pro pour être plus beaux que jamais. D’autres mastodontes sont notables comme EA FC 25, Star Wars Jedi Survivor, Alan Wake 2 ou encore Marvel’s Spider-Man 2 qui sont tous en promo. Même LEGO Horizon Adventures, pourtant sorti il y a tout juste quelques semaines, est proposé à 42,99€ au lieu de 70€. C'est l'occasion de se faire plaisir ou de préparer les cadeaux de Noël à moindres coûts. Enfin, quelques jeux PS4 profitent aussi de soles intéressantes, avec de beaux jeux comme Bloodborne, Uncharted Collection ou encore EA FC 25 (oui, encore lui)

Jeux PS5

Jeux PS4