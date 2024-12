Depuis que l’abonnement PS Plus s’est divisé en plusieurs formules, tous les joueurs n’ont pas les mêmes avantages. Il arrive par exemple souvent que des jeux proposent d’être testé gratuitement via des versions d’essai. Plus que de simple démo, il s’agit en général du début du jeu et les sauvegardes peuvent même être transférées dans les versions finales du jeu. Parfois, quelques titres font exception à cette règle et offrent la possibilité à tous les joueurs PS5 et PS4 d’en profiter. C’est le cas avec ce jeu hyper récent qui a beaucoup divisé à sa sortie.

L’un des derniers jeux d’horreur à tester gratuitement sur PS5 & PS4, mais pas que

Il y a quelques semaines sortait le dernier jeu du créateur de Silent Hill, Slitterhead, sur PS5, Xbox Series et PC, mais aussi sur PS4 et Xbox One. Un jeu d’action et d’horreur très singulier qui propose une expérience quelque peu perfectible, mais suffisamment troublante pour intriguer les curieux. On y incarne une entité capable de passer d'un corps à un autre qui lutte contre des créatures horribles. Mélange des genre, le jeu mixe l'horreur à l'action, le tout dans un univers atypique, mais néanmoins presque ancré dans le réel.

Techniquement tout juste, un peu brouillon et surtout, très étrange, Slitterhead a grandement divisé à sa sortie si bien que son créateur a même ronchonné sur les réseaux sociaux pointant du doigt l’avis de la presse notamment. Quoi qu’il en soit, ce n’est certainement pas pour rien que le jeu tente une grosse opération séduction en proposant une version d’essai ouverte à tous sur PS5 et PS4, mais aussi sur Xbox Series et même PC.

Nul besoin d’abonnement, peu importe la plateforme, cette version d’essai de Slitterhead est gratuite pour tous. Vous pourrez ainsi découvrir une petite portion du jeu pour vous faire une idée. Dans le cas où vous passeriez à la caisse, sachez que vous pourrez transférer vos sauvegardes pour continuer votre partie.

Source : PS Store