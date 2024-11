Faites vite pour profiter d'un très bon jeu gratuit. Suivez le guide, on vous indique la marche à suivre pour l'essayer sur PS4 et PS5. C'est simple à faire, vous allez voir.

À l'heure où le jeu vidéo est un loisir qui coûte de plus en plus chère, les occasions de profiter de jeux gratuits se multiplie également. Les services de jeux à la demande sont souvent une manière de tester des titres en dehors du catalogue sans débourser davantage. C'est le cas par exemple des FreePlayDays du Xbox Game Pass. Du côté de PlayStation, c'est un peu différent puisque chaque mois, 3 à 4 jeux sont offerts dans le cadre du PS Plus sur PS4 et PS5.

Mais, il est plus rare que PlayStation profite de jeux gratuits hors de tout abonnement, si on fait exception des free-to-play bien évidemment. Pourtant, c'est bien le cas en ce moment avec un FPS historique très apprécié. Ne passez pas à côté de votre chance d'en profiter sans sortir un sou, car il ne vous reste plus beaucoup de temps.

Dernière chance pour un très bon jeu gratuit sur PS5 et PS4

Dans le cadre de son opération Free Weekend, l'éditeur Focus Entertainment donne l'opportunité à des millions de joueuses et joueurs de découvrir un jeu totalement gratuitement. Depuis le 14 novembre et jusqu'à aujourd'hui, lundi 18 novembre, 18 heures, les possesseurs de PS4 et de PS5 peuvent plonger dans la Première Guerre mondiale avec Isonzo.

Ce FPS multijoueur signé Blackmill Games et M2H est sorti en 2022. Deux ans plus tard, il continu d'accueillir du nouveau contenu. Une mise à jour gratuite intitulée “Adamello” vient en effet de sortir. C'est pourquoi le jeu s'offre à vous pour une durée limitée, afin de donner l'occasion de découvrir Isonzo et ses dernières nouveautés.

Dans la continuité du titre, cette mise à jour vous entraîne dans les hauteurs du Monte Adamello. En plus de la campagne originale qui vous immerge dans la bataille d'Isonzo sur le front italien entre 1915 et 1917, poursuivez l'expérience dans un cadre alpin enneigé, avec de nouvelles armes à votre disposition.

Ce weekend de jeu gratuit concerne principalement les joueuses et joueurs PlayStation, Isonzo étant disponible dans le Xbox Game Pass. Vous pouvez également l'essayer à titre gracieux sur Steam. Dans tous les cas, vous allez pouvoir profiter du titre jusqu'à 18 heures, en ce 18 novembre.

Sur PS4 et PS5, rendez-vous sur la page du jeu depuis le PS Store et sélectionnez l'essai gratuit pour l'ajouter à votre panier puis le télécharger. Une fois passé ce délai, il vous faudra passer à la caisse si vous souhaitez continuer d'en profiter. Toutefois, il est actuellement en promotion à 9,89€ au lieu de 29,99€.