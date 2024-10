Au milieu d'un catalogue de jeux dont les prix augmente de génération en génération de console, les joueuses et joueurs ont parfois de belles surprises. Il y a des jeux payants qui deviennent des jeux gratuits avec le temps. Les raisons sont parfois bien différentes cependant. Les Sims 4 ont, par exemple adopté un modèle free-to-play mais après des années d'existence. La semaine dernière, c'est pour redynamiser sa communauté qu'un titre récent est passé au même modèle sur les consoles PS4 et PS5. On vous en parle !

Dernière chance pour ce jeu PS5/PS4

La réussite de Splatoon avait largement inspiré les créateurs de Foamstars. Square Enix a ainsi proposé, en février dernier, sa propre version du combat d'arène dans lequel il faut recouvrir le plus de surface de la couleur de son équipe grâce à des armes qui projettent de la mousse. Payant à sa sortie, le titre avait tout de même était offert à sa sortie aux abonnés du PS Plus. Pour autant, il n'a pas rencontré le succès escompté.

Pourtant, la formule est proche du jeu de Nintendo. Vous jouez en équipe de 4 contre 4 et devez remplir l'arène de votre mousse. Celle-ci est aussi un outil stratégique, qui vous permet de vous protéger de vos adversaires. Et c'est là que le jeu se distingue de son homologue : il met davantage l'accent sur un aspect “construction” qui tend à proposer un rythme plus lent. Malgré tout, les joueurs n'ont pas été convaincus et le titre avait perdu la majorité de sa communauté peu de temps après sa sortie.

Mais, une nouvelle saison vient de commencer. Intitulée “Diamond Jam”, elle intègre 5 nouvelles cartes pour encore plus de fun. Et pour relancer l'intérêt du public, Square Enix a choisi de profiter de ce moment pour tenter le tout pour le tout. Ainsi, depuis le 4 octobre 2024, il a rendu Foamstars gratuit. Ce faisant, tous les joueurs et toutes les joueuses peuvent y accéder en free-to-play sur PS4 et PS5. Il ne reste plus qu'à voir si l'initiative éveillera suffisamment l'intérêt du public. Si ce n'est pas le cas, on peut s'attendre à un dénouement à la Concord, l'exclusivité PlayStation 5 qui a finalement fermé ses serveurs après le bide au lancement.