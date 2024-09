On est en plein dans la célébration des 30 ans de PlayStation, même si la PS1 n'entrera véritablement dans sa 30ème année que le 3 décembre 2024. Pour marquer le coup, le constructeur a récemment offert un week-end de multijoueur gratuit afin de permettre aux non abonnés PS Plus de s'éclater en ligne. Une playlist spotify de musiques de jeux PlayStation est également disponible, et d'autres bande originales (dont God of War 1 / 2 / Ghost of Sparta, Twisted Metal, Unit 13) seront ajoutées entre octobre et janvier 2025. Mais il y a aussi de jolis contenus gratuits et pour tout le monde sur PS5 comme PS4.

Des contenus gratuits PS5 pour les 30 ans de PlayStation

Les 30 ans de PlayStation ne sont pas terminés ! Dès maintenant, le PS Plus Extra & Premium permet aux abonnés de jouer à The Last of Us Part 1 sans supplément. À vous les joies de l'immense chef d'oeuvre de Naughty Dog dans sa version remake. Si vous n'avez pas d'abonnement actif, d'autres contenus gratuits vous attendent dont des avatars PS5 et PS4 d'Ellie, de Joel ou d'un claqueur. C'est déjà disponible mais attention à la date limite pour les collecter qui est fixée au 26 octobre 2024. Si vous voulez les obtenir, il vous suffit simplement de rentrer le code suivant : E92P-28D4-DKN8.

Le deuxième contenu gratuit PS5 & PS4, c'est un « article de collection numérique claqueur » à débloquer via la campagne PlayStation Stars. « Du 26 septembre au 26 novembre, tous les membres PlayStation Stars qui joueront à The Last of Us Part I (faisant partie du catalogue des jeux PlayStation Plus) obtiendront un terrifiant article de collection numérique Claqueur ». Une campagne qui tombe à pic étant donné que comme stipulé, le remake PS5 de The Last of Us est offert dans le PS Plus de septembre 2024.

Enfin le dernier avantage ne nécessite pas de PS5 ou de PS4, mais plutôt un peu d'argent et un abonnement au PS Plus. Les membres du service peuvent également s'habiller aux couleurs de The Last of Us en économisant de l'argent. Le code TLOUPLUS10, à entrer lors du paiement, permet d'avoir une réduction de 10% sur divers produits TLOU de la boutique PlayStation Gear. Certains articles sont d'ailleurs en promotion comme des chemises, des vestes, des mugs, des canards de collection, des sacs ou encore un coussin.

Source : PlayStation Blog.