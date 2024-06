Peu après les Days of Play 2024, Sony Interactive Entertainment a offert des petits cadeaux aux communautés PS5 & PS4 autour de l'une des exclusivités majeures de cette fin d'année. Il s'agissait d'un pack de 4 avatars à l'effigie du prochain Astro Bot qui promet de très belles choses. Si vous n'avez pas été sur le PlayStation Store pour les télécharger, il vous reste du temps. L'offre se terminant le 11 juillet 2024. Intéressés ? Il faut aller sur le PSN ou le site web, puis dans « Utiliser un code » et entrer « JPFQ-66LN-QGLJ ». D'autres bonus sont maintenant offerts.

Un cadeau PS5 & PS4 pour un jeu très apprécié du PS Plus

Les adorables avatars d'Astro Bot sont toujours disponibles sur PS5 & PS4, et ce ne sont pas les seuls. Pour célébrer le premier anniversaire de Dave the Diver, l'un des meilleurs jeux du PS Plus Extra, le studio MINTROCKET propose également des avatars gratuits pour tout le monde. Et ils sont encore plus nombreux puisque vous pouvez télécharger jusqu'à 7 icônes de profils PSN, sans débourser un centime. Avant de voir comment les récupérer, les développeurs ont d'autres petites surprises pour l'anniversaire du jeu PS5 / PS4.

Une démo d'Evil Factory a été ajoutée comme application de votre smartphone in-game. Pour avoir accès à ce mini-jeu, il faut saisir le code « DAVEANNIVERSARY ». Après l'avoir terminée, vous pourrez avoir un nouveau charme « Leo Keychain » à accrocher à votre téléphone fictif. Avec un visuel qu'on retrouve sur l'un des avatars PS5 / PS4 d'ailleurs. Enfin, il y a également eu une mise à jour pour apporter des optimisations ainsi que corriger des bugs liés aux missions, aux boss, au DLC Godzilla...

Les 7 avatars gratuits PS5 / PS4 de Dave the Diver. Crédits : MINTROCKET.

La marche à suivre pour récupérer les avatars gratuits Dave the Diver, sur PS5 ou PS4, est identique. Il faut aller sur le PlayStation Store, depuis une console ou le portail web, puis se rendre dans la section « Utiliser un code ». Une fois que vous y êtes, vous n'avez qu'à saisir « ENR6-2E7R-77QX » pour l'Europe. Au cas où vous seriez dans une autre région du globe, ou que vous utilisez d'autres comptes, voici les autres codes.

Amérique du Nord et du Sud : « RBKQ-T9TL-KJ3M »

» Asie : « DHBC-86B5-MX3J »

» Japon : « 3AT8-X3M6-QXGJ »

» Corée du Sud : « 3LQ6-NNR3-HG3Q »

La date de fin de l'opération ne semble pas avoir été communiquée, mais n'hésitez pas à télécharger au plus vite ces nouveaux avatars PS5 et PS4.