Avis aux joueuses et joueurs PS5 comme PS4. Sony vous fait en ce moment un très beau cadeau entièrement gratuit et disponible pour tout le monde. Profitez-en vite.

L’actualité PlayStation pourrait bien être chargée la semaine prochaine. Les rumeurs autour d’un State of Play se font de plus en plus insistantes à l’approche du Tokyo Game Show. Sony reste impassible, mais une officialisation est attendue dans les prochains jours. Pendantn ce temps, l’éditeur continue de régaler sa communauté à grand renfort de promotions. Les membres du PS Plus sont clairement à l’honneur, avec des remises pouvant grimper jusqu’à -92%. En revanche, l’ensemble des joueurs, qu’ils soient sur PS5 ou PS4 peuvent encore récupérer un joli cadeau. Ce serait franchement dommage de passer à côté.

Un beau cadeau pour les joueurs PS5 et PS4

Apple TV+ gratuitement pendant plusieurs mois ça vous tente ? Sony s’associe une nouvelle fois à la firme de Cupertino qui fait désormais concurrence à Netflix, Prime Video et Disney+ avec son propre service de SVOD. Le catalogue est certes pour l’heure moins fourni que ses rivaux, mais pour la marque à la pomme c’est surtout le contenu exclusif qui prime. Elle a déjà ses programmes phares, comme Ted Lasso, The Morning Show ou encore Severance, tous acclamés par la critique et le grand public. PlayStation propose ainsi à l’ensemble des joueurs de tester sans frais le service pendant trois mois. Pas besoin d’un abonnement PS Plus ou autre, l’offre est bien ouverte à tous les possesseurs d’une PS5 ou d’une PS4.

Celles et ceux qui auraient déjà profité de cette offre par le passé peuvent être éligibles. Il leur suffira de se rendre directement sur leur console pour en avoir le cœur net. Il faudra cependant faire vite, puisque l’initiative prend fin le 22 septembre. Pour obtenir votre cadeau depuis votre PS5 ou PS4, rien de plus simple. Rendez-vous d’abord sur l’application du service de streaming dans la barre de recherche de votre console ou dans « Toutes les applications » depuis le Portail multimédia. Téléchargez-la, ouvrez-la et suivez les instructions du bandeau destiné à l’offre. Pensez à le désactiver avant la fin des trois mois si vous ne souhaitez pas le prolonger et être facturé 9,99€ par mois. Voici les démarches plus en détail pour chaque plateforme :

Récupérer son cadeau sur PS5

Aller sur l'application Apple TV+ dans « Contenu multimédia » de votre PS5

Télécharger et ouvrir l'application Apple TV+, puis suivre les instructions à l'écran

Se connecter à l'aide de son identifiant Apple. En créer un le cas échéant

Vous pouvez profiter de vos trois mois d'essai gratuit à Apple TV+

Profiter de l'offre gratuit d'Apple TV+ 3 mois sur PS4

Se rendre sur l'application Apple TV+ dans la section « TV et vidéo » de votre PS4

Télécharger et lancer l'application Apple TV+, puis suivre les instructions à l'écran

Se connecter à l'aide de son identifiant Apple ou en créer un si vous n'en avez pas

Vous pouvez maintenant profiter de cette période d'essai de 3 mois à Apple TV+

