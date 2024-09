Plus ça va, plus on sent que la PS5 Pro est en approche.... Mais, avant de mettre la main sur la console surpuissante, on attend son annonce officielle. Or, celle-ci serait imminente.

Certains se retiennent depuis 4 ans d'acheter une PlayStation 5 standard pour elle : la PS5 Pro est le prochain modèle attendu de Sony. Une part des joueurs pense encore à des spéculations, pourtant les indices ne laissent plus place au doute : elle est bien réelle. Mais, toujours dans l'ombre, les joueuses et joueurs (et tous les observateurs) se demandent quand nous la verrons concrètement. Il semblerait qu'une annonce puisse se profiler très bientôt...

Sony tease la PS5 Pro

Vous avez bien lu. Alors qu'une partie du public continue d'être dubitatif à son propos, on commence à avoir un aperçu de la console tant attendue. Après un gros leak révélant le design de la PS5 Pro, celle-ci fait une apparition inattendue... sur un visuel officiel de PlayStation !

© PlayStation

De fait, pour annoncer les célébrations des 30 ans de la marque, PlayStation a partagé une image qui retrace l'histoire de ses consoles et accessoires. En arrière-plan, ces derniers dessinent le logo “Triangle-Rond-Croix-Carré” si emblématique. Or, en jetant un œil au niveau de la partie inférieure du “3” de “30”, nous apercevons une silhouette... celle du fameux leak de la PS5 Pro.

© Capture d'écran de Gameblog.

Design de la PS5 Pro ayant leaké en ligne.

Une annonce en approche pour la PlayStation 5 Pro ?

Avec tous ces signes et l'arrivée des fêtes de fin d'année, on ne peut que guetter la nouvelle console. Or, ça commencerait à bouger du côté de PlayStation. Outre les festivités pour les 30 ans, des bruits courent à propos d'un événement à venir. Il faut dire que le constructeur s'est montré plutôt discret pendant les conférences estivales. En dehors de son propre State of Play, il n'a fait que de petites apparitions avec des exclusivités second party durant le Summer Game Fest et la Gamescom.

Dès lors, la communauté des joueuses et joueurs Sony s'attendent à quelque chose prochainement. Et ce ne sont pas les leakers qui vont les contredire. L'internaute Lunatic Ignus, qui a déjà fait ses preuves en matière de révélations, aurait eu des échos à propos d'un nouveau State of Play. Mais, ce n'est pas tout apparemment.

De fait, l'internaute révèle sur son serveur discord qu'une « grande annonce » devrait être faite par PlayStation. Plus exactement, il émet des doutes quand à une avant-première éventuelle de la console au Tokyo Game Show. Selon lui, cela arriverait plutôt dès la semaine prochaine, soit la semaine du 9 septembre 2024. Cela reste évidemment à confirmer. Cependant, tous ces bruits de couloir donnent fortement envie de croire que Sony nous donnera des nouvelles de la PS5 Pro ce mois-ci.

Capture d'écran en date du 6 septembre 2024. © Gameblog