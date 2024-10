Visiblement la PS5 Pro a plus d'une surprise dans son sac et les promesses sont grandes pour la future console de Sony. Avec deux bonnes surprises pour les joueurs.

La PS5 Pro fait beaucoup parler d’elle en ce moment. Non seulement elle promet de faire briller les jeux PS5, mais elle pourrait aussi améliorer considérablement les jeux PS4 et résoudre certains problèmes liés au PSVR2. Si vous pensiez que cette console n’apportait que des performances accrues pour les futurs jeux, vous allez être agréablement surpris.

Un boost bienvenu pour les jeux PS4

Bonne nouvelle pour les fans de jeux PS4 : la PS5 Pro proposera un Image Quality Boost pour certains titres de l'ancienne génération. D’après Toshimasa Aoki, chef de produit chez PlayStation, cette fonctionnalité permettra d'améliorer la qualité d’image sans avoir besoin de technologies complexes comme le PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Les jeux PS4 qui prennent en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR) bénéficieront également de cette amélioration, rendant l'expérience de jeu plus fluide et plus agréable.

Cela signifie que, même si vous êtes toujours en train de terminer votre backlog de jeux PS4, la PS5 Pro pourrait être un bon choix pour profiter de ces titres avec de meilleures performances.

Une expérience PSVR2 Plus confortable, un énorme point fort

Pour les joueurs adeptes de réalité virtuelle, une autre grande nouvelle concerne le PSVR2. Le mal des transports, que certains utilisateurs ressentent en jouant, pourrait être réduit grâce à la PS5 Pro. Aoki a expliqué que la performance accrue de la console permettra de réduire les baisses de fréquence d’images, l’une des principales causes de ce malaise. Moins de frames perdues signifie une expérience plus fluide, et donc moins de nausées pour les joueurs sensibles. Cela pourrait rendre le PSVR2 bien plus attrayant pour ceux qui hésitaient à cause de ces désagréments.

Bien sûr, on attend encore de voir à quel point ces améliorations seront efficaces. Cependant, certains développeurs, comme ceux de No Man’s Sky, sont déjà enthousiastes. Selon eux, la PS5 Pro est une véritable machine de guerre grâce à ses performances accrues. Cela laisse penser que la console offrira une fluidité inégalée, des temps de chargement réduits, et une expérience globale bien plus agréable.

Si vous avez une collection de jeux PS4 que vous n’avez pas encore terminés ou que vous souhaitez redécouvrir sous un nouveau jour, la PS5 Pro semble être le choix idéal. Elle ne se contente pas d’améliorer les jeux PS5, elle vous permet aussi de revivre vos anciens titres dans des conditions optimales.

Source : 4Gamer