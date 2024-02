La PS5 Pro fait encore l'objet de nombreuses rumeurs, et cette fois, on vient d'obtenir une nouvelle information sur sa date de sortie. Alors, c'est pour quand ?

Dans la famille des rumeurs les plus persistantes dans la sphère vidéoludique, je veux la PS5 Pro. La console a été décortiquée et analysée minutieusement alors qu'elle n'a jamais été confirmée par Sony. Il faut avouer que c'est un sacré tour de force. En vérité, on est dans le flou total, et on ne sait pas si une annonce officielle est à prévoir dans les mois à venir. En tout cas, selon plusieurs personnes qui semblent bien informées, la fenêtre de sortie de la machine ne fait aucun doute.

La PS5 Pro pour 2024 ? Pourquoi pas ?

Selon un analyste japonais du nom de Serkan Toto, c'est une certitude. La PS5 Pro va arriver durant la deuxième moitié de l'année 2024. C'est ce qu'il a expliqué auprès de CNBC, en expliquant qu'il était loin d'être le seul à le penser : « il semble y avoir un large consensus dans l’industrie du jeu que Sony prépare effectivement un lancement d’une PS5 Pro dans la seconde moitié de 2024 ». Sur le papier, pourquoi pas, ce n'est pas la première fois que cette date est mentionnée. D'autant plus que c'est davantage une fourchette. Mais regardons de plus près les arguments de notre homme et de ses confrères.

Déjà, cette sortie serait en réponse aux prévisions de Sony qui ont été revues à la baisse vis-à-vis des ventes de la PS5 pour l'exercice fiscal qui arrive. Pour rappel, ce dernier va prendre place du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. La firme n'a visiblement pas atteint ses objectifs lors des fêtes de fin d'année 2023. De toute évidence, elle ne s'attend pas à remonter la pente de ce côté-là. La Pro viendrait donc donner un coup de boost aux ventes, ce qui tient la route. Encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, puisqu'on est dans le domaine de la rumeur.

L'autre argument mis en avant par les analystes, c'est GTA 6. Il doit normalement sortir en 2025 et l'arrivée de la PS5 Pro en 2024 permettrait d'avoir une toute nouvelle machine prête à accueillir le nouvel opus tant attendu. Ce n'est pas dénué de sens, et la stratégie pourrait fonctionner. De plus, puisque la PlayStation 5 est officiellement entrée dans « la seconde moitié de sa durée de vie », ce serait peut-être le bon moment pour déployer une console de mi-génération. Affaire à suivre.

Les rumeurs sur la PS5 Pro s'accumulent depuis 2022. Au vu de leur nombre, on pourrait penser qu'il y a un fond de vérité. Dans le doute, il vaut mieux ne pas s'avancer trop vite. La plupart du temps, ça reste de simples bruits de couloir. Pourtant, on a tout de même eu des informations venant de Tom Henderson, un insider bien informé. Il était persuadé que Sony allait subir un leak sur la machine, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Le mystère est entier, et on espère obtenir des réponses en 2024.

Jouons le jeu des théories, et penchons-nous rapidement sur la proposition de la PS5 Pro. Elle pourrait proposer un bond graphique considérable avec une meilleure gestion des shaders. Deux moteurs seraient ainsi dédiés pour améliorer ses performances. De son côté, Jeff Grubb mettait en avant 'un système maison qui donnerait un meilleur visuel et boosterait la fluidité grâce à l'IA. Tout ça, c'est bien beau, mais on ne va pas s'étaler davantage. Attendons une confirmation de la part de Sony.