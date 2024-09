La PS5 Pro va enfin se dévoiler, Sony vient de nous donner rendez-vous pour une grand présentation et ça arrive très très vite. Plus de place au doute, la nouvelle console arrive bel et bien.

Bon, il n’est plus l’heure de tourner autour du pot. Sauf si soudainement tous les plans changent et tout ce que l’on entend depuis un moment s’avère faux, Sony devrait annoncer et présenter sa PS5 Pro. Le constructeur vient de nous donner rendez-vous pour une prise de parole en vidéo et ça arrive très, très vite.

Ça fait des mois qu’on en entend parler et son design aurait même fuité avant d’être finalement confirmé par Sony. La PS5 Pro, sujet de nombreux fantasmes de joueurs, devrait être présentée dans quelques heures !

Oui, sans crier gare, Sony vient d’annoncer qu’il nous donnait rendez-vous le mardi 10 septembre (demain donc) aux alentours de 17 h pour une “présentation technique”. Il n’y a plus aucun doute, la PS5 Pro va enfin montrer le bout de son nez. « Mark Cerny, architecte principal de la console PS5. La présentation technique de 9 minutes portera sur la PS5 et les innovations en matière de technologie de jeu. » nous promet PlayStation.

Un coup de frais de la génération actuelle, une console très puissante ?

Comme pour la PS4 Pro à l’époque, on s’attend à une machine relativement plus puissante que nos PS5 actuelles. Il est dit que la bête embarquerait même une technologie maison faisant un travail similaire au DLSS de Nvidia. Sur le papier, ça permettrait à la machine d’aller chercher des graphismes bien supérieurs à ce que l’on voit actuellement ou encore d’augmenter significativement les performances en jeu. Justement, il y a peu, un informateur réputé déclarait que la PS5 Pro était capable de prouesses « fantastiques ». À l’écouter, la machine serait à même de sublimer un grand open world très populaire et même de sauver la peau à un jeu très récent qui avait bien besoin d’un coup de main technique.

En d’autres termes, ça promet du très lourd. Rendez-vous demain pour en avoir le cœur net.

LE rendez-vous est pris

Source: PlayStation