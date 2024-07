La PS5 Pro refait parler d'elle : la sortie serait-elle finalement plus proche que jamais ? En tout cas, tout semble converger vers cette idée. On vous dit tout ce qu'il faut savoir.

La rumeur court depuis plusieurs mois : une version améliorée de la PlayStation 5, la PS5 Pro, serait en préparation pour une sortie en 2024. Ce serait l'occasion d’avoir entre les mains une console beaucoup plus puissante, en attendant une éventuelle PS6. Un coup de boost en milieu de génération qui est toujours très apprécié par les joueurs.

La PS5 Pro donne des nouvelles

Selon les informations partagées par le journaliste Tom Henderson d’Insider Gaming, les devkits de cette nouvelle console auraient été envoyés aux développeurs au printemps. Et les premières soumissions pour la certification de support devraient être déposées auprès de Sony à la fin du mois de juillet. Ce qui est étrange ,c'est que cela rentre un peu entre contradictions avec les propres propos de Henderson il y a de ça moins d'une journée sur Twitter.

Malgré l'absence d'une annonce officielle de la part de Sony et le scepticisme de certaines sources quant à une sortie en 2024, Henderson affirme que la documentation interne dont il dispose confirme que la PS5 Pro est toujours sur les rails pour cette année. Les jeux soumis à Sony à partir du 15 septembre devront également inclure un support pour la PS5 Pro. Selon les allégations.

Cette situation suscite de nombreuses interrogations chez les fans et les observateurs de l'industrie. La PlayStation 5 standard ayant rencontré un succès significatif malgré les pénuries initiales, l’introduction d’une version PS5 Pro pourrait-elle revitaliser les ventes et attirer un nouveau public ?

Sony, qui n'a pas encore confirmé officiellement l'existence de cette console, participera au Tokyo Game Show en septembre. Un événement qu'ils n'ont pas fréquenté depuis plusieurs années. Cela pourrait être l'occasion rêvée pour dévoiler la PS5 Pro et marquer les esprits.

En résumé, bien que les informations officielles manquent encore, les rumeurs et les fuites autour de la Pro suggèrent une sortie imminente. Les développeurs se préparent déjà à intégrer le support pour cette nouvelle console, et les fans attendent avec impatience l'annonce de Sony. Si tout se déroule comme prévu, 2024 pourrait bien être l'année où la PS5 Pro fera son entrée sur le marché, promettant des performances améliorées et une expérience de jeu enrichie.

Source : InsiderGaming