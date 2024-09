La PS5 Pro continue de faire parler d'elle. Selon Tidux, un leaker bien connu dans l'univers du jeu vidéo, la révélation de cette nouvelle console serait imminente. Dans un message posté sur X (anciennement Twitter), il laisse entendre que la PS5 Pro apportera des améliorations impressionnantes sur certains jeux. Que pouvons nous apprendre exactement ?

Des performances en nette amélioration pour la PS5 Pro

Tidux a évoqué des améliorations importantes sur un jeu en monde ouvert très populaire. Ce titre bénéficierait d'une hausse significative de la fluidité, de la qualité d’image et du ray tracing. Un autre jeu, récemment sorti et ayant besoin d’optimisations, devrait aussi tirer parti des capacités renforcées de la PS5 Pro. L'attente autour de ces améliorations grandit, et Tidux se dit impatient de voir Sony les mettre en lumière lors d'une présentation officielle.

Cette rumeur arrive au bon moment, car un State of Play est également au centre des spéculations. Il pourrait avoir lieu à la fin du mois de septembre 2024. Selon plusieurs insiders, cet événement serait l’occasion parfaite pour Sony de lever le voile sur la PS5 Pro. Si cela se confirme, ce State of Play deviendrait la scène idéale pour dévoiler cette nouvelle version de la console, tant attendue par les fans de la PlayStation.

Design de la PS5 Pro ayant leaké en ligne.

Pourquoi une nouvelle version ?

Une PS5 Pro permettrait à Sony de répondre aux attentes croissantes des joueurs. Avec l'essor des téléviseurs 4K et 8K, la demande pour des jeux toujours plus visuellement époustouflants est forte. La PS5 Pro offrirait des performances encore plus poussées, pour des expériences de jeu plus fluides et graphiquement abouties.

Certains jeux, notamment les plus récents, peinent à exploiter pleinement la puissance de la PS5 actuelle. Une version Pro viendrait résoudre ces problèmes, en améliorant la fluidité, la résolution, et les effets visuels, comme le ray tracing. Cela permettrait à la console de rester compétitive sur le marché tout en offrant une expérience optimale aux joueurs les plus exigeants.

Source : X