La PS5 Pro devrait être plus puissante et cela devrait résoudre un problème bien connu présent sur certains jeux. Une excellente nouvelle pour les joueurs si tout se passe comme prévu.

L’arrivée prochaine de la PS5 Pro suscite de nombreuses attentes au sein de la communauté des gamers. Selon les experts de Digital Foundry, cette version améliorée de la console de Sony devrait offrir une augmentation de 45% de la puissance de son GPU par rapport au modèle de base. Promettant ainsi de régler efficacement les problèmes rencontrés dans les jeux qui utilisent intensivement la résolution dynamique. Que faut t-il comprendre ?

Plus de puissance, moins de problèmes pour la PS5 Pro

La résolution dynamique est une technique utilisée dans les jeux pour ajuster la qualité de l'image en temps réel. En fonction des performances nécessaires pour maintenir une fréquence d'images stable. Par exemple, si un jeu devient particulièrement exigeant et que la console ne peut maintenir une fluidité suffisante, la résolution de l'image sera automatiquement réduite pour alléger la charge de travail du GPU. Et ainsi préserver la fluidité du jeu.

Cette technologie, souvent mise en œuvre pour optimiser la fluidité des graphismes tout en conservant une bonne performance, trouve parfois ses limites dans les titres actuels de la PS5. Notamment en mode performance où la qualité d’image peut apparaître dégradée. Les jeux comme Star Wars Jedi Survivor, Avatar Frontiers of Pandora, et divers autres jeux, qui exploitent l’échelonnement de résolution de manière agressive, devraient bénéficier significativement des capacités accrues de la PS5 Pro.

D'autres fonctionnalités en renfort

La PlayStation 5 Pro introduira aussi des fonctionnalités comme le PlayStation Spectral Super Resolution et l'Ultra Boost Mode. Qui devraient être disponibles dès le lancement de la console. Ces technologies sont conçues pour améliorer la netteté et la stabilité des images dans les jeux. Surtout ceux qui présentent un mode VRR (Variable Refresh Rate). Le mode VRR permet à l'écran de la console de synchroniser dynamiquement sa fréquence de rafraîchissement avec le nombre d'images par seconde générées par le jeu. Cela aide à éviter les problèmes de déchirement de l'écran (quand l'image affichée n'est pas synchronisée, créant une ligne horizontale désagréable) et les saccades.

En conclusion, la PlayStation 5 Pro se positionne comme une réponse technologique aux défis posés par les jeux modernes les plus exigeants. En améliorant la performance du GPU et en intégrant des technologies avancées comme le mode VRR, Sony espère offrir une expérience de jeu plus immersive. Et sans compromis sur la qualité visuelle ou la fluidité. Reste à voir ce qu'il en sera vraiment.