Présentée il y a maintenant une semaine, la PS5 Pro a grandement échauffé les esprits en raison de son prix très controversé, et pas tant pour ses prouesses techniques. Certains ont pu depuis mieux voir la bête en action, sans le biais de la compression peu avantageuse de YouTube. Et les améliorations proposées par la console seraient bien plus notables, mais hélas pas sans concessions manifestes.

Une technologie exclusive à la PS5 Pro prometteuse, mais pas miraculeuse

Les experts analystes de Digital Foundry ont pu voir ce que la PS5 Pro à dans le ventre dans les conditions optimales, et se sont fendus d'un décorticage poussé des différents extraits présentés par Sony pour mettre en avant les capacités de sa nouvelle console plaquée or. Outre un GPU plus robuste promettant sur le papier une vitesse de rendu 45% supérieure, c'est surtout le PSSR, l'équivalent du DLSS de NVIDIA exclusif à cette variation Pro, qui a retenu le plus leur attention.

Digital Foundry énonce même que le PSSR a le potentiel de « tout changer » sur la PS5 Pro. Comme le DLSS sur les cartes graphiques de NVIDIA, cette technologie permet en effet grâce à l'IA de compenser quelques limitations techniques pour afficher les jeux dans une meilleure résolution, tout en assurant une fluidité relativement améliorée. Ceci étant dit, même la PS5 Pro devra faire quelques concessions et ne pourra pas tenir la promesse du 4K60 fps tant vanté par Sony et Xbox pour la génération actuelle de consoles.

Un traitement au cas par cas

Tout du moins, le 4K/60 fps pourrait être assuré par la PS5 Pro sur des jeux sortis il y a un moment, comme The Last of Us Part 2 Remastered ou Ratchet & Clank Rift Apart. Pour des titres tournant sur l'Unreal Engine 5 ou d'autres moteurs équivalents, tel ne serait pas le cas. Sur Alan Wake 2 par exemple, Digital Foundry estime que le jeu tournerait sur la console en 1260p/30 fps en mode Fidélité, et à 864p/60 fps en mode Performance. Remedy s'est cela dit fendu d'une déclaration indiquant que cette analyse était inexacte, avec une présentation plus détaillée de son cru pour son dernier magnum opus en date.

Comme il est souvent préférable de voir par soi-même les choses pour les croire, il faudra donc attendre que les experts aient de manière plus extensive la PS5 Pro entre les mains pour mieux juger de ses véritables capacités. Rappelons que la console sera disponible à la vente à partir du 7 novembre. Mais arrivera-t-elle à trouver preneur avec un prix 100% numérique de 800 euros, ou 920 en comptant le lecteur Blu-Ray, avec toutes ces inconnues en date ? Réponse dans les prochaines semaines.

Sources : Digital Foundry ; ResetEra