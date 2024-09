Hier soir, Sony a enfin levé le voile sur la PS5 Pro. Un événement très attendu par les fans, après des mois de rumeurs et de spéculations. Pourtant, la réception n’a pas été aussi chaleureuse que prévu. Le prix de la console a choqué. Et sur les réseaux sociaux, les critiques n’ont pas tardé à pleuvoir. Revenons sur cette annonce qui divise.

Une présentation de la PS5 Pro qui fait le flop

Dès la fin de la présentation de la PS5 Pro, les réactions ont afflué. Sur YouTube, la vidéo du reveal a accumulé plus de 100 000 dislikes en quelques heures, un signe fort du mécontentement général. Dans les commentaires, beaucoup se sont insurgés contre le prix de 699 dollars aux États-Unis, 799 euros en Europe, et l’absence de certains accessoires essentiels. « 700 dollars sans le socle vertical ni le lecteur de disque, c’est insensé », a commenté un utilisateur, recueillant des milliers de likes. Un autre a résumé l’impression générale tout en humour : « L’annonce s’est terminée tellement brusquement après le prix, comme s’ils avaient lancé une grenade aveuglante et pris la fuite. »

Sur Twitter et Reddit, les discussions ont rapidement tourné autour du rapport qualité-prix. Le fait que le lecteur de disque soit vendu séparément pour environ 50 euros, et que le socle vertical coûte 30 euros supplémentaires, n’a fait qu’aggraver la situation. De nombreux joueurs ont exprimé leur frustration, soulignant qu’à ce prix, un PC gaming pourrait offrir des performances similaires, voire supérieures. Même si cela reste à relativiser.

Une facture salée

Ainsi, au-delà du prix de base de la console, il faut prendre en compte les accessoires nécessaires pour profiter pleinement de la PS5 Pro. Un setup complet avec le lecteur de disque et le socle vertical revient à environ 880 euros. Et pour exploiter ses capacités 4K à 60 images par seconde, un écran ou téléviseur compatible est indispensable. Ce qui ajoute encore au coût final.

Cette combinaison de prix élevés et d’accessoires vendus séparément a provoqué un tollé. Les joueurs se sentent piégés par une stratégie de prix qu’ils jugent exagérée. Pour beaucoup, Sony semble plus concentré sur l'augmentation de ses profits que sur l'amélioration de l'expérience des utilisateurs. « Décision audacieuse de Sony de laisser les commentaires activés après avoir annoncé ce prix » , a ironisé un autre internaute, traduisant le malaise général.

De votre côté, que pensez-vous du prix de la PS5 Pro ? Êtes-vous d'accord avec l'avis général ?

Source : YouTube PlayStation