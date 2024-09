Le prix de la PS5 Pro, sa date de sortie et bien d'autres infos auraient d'ores et déjà leaké et ce, depuis un bon moment. Bien avant l'annonce officielle de Sony qui aura lieu ce soir.

Et si l’on savait déjà tout, mais que l’on n’y avait pas vraiment prêté attention ? C’est ce qui se dit sur la toile depuis que Sony a révélé la date de son annonce tant attendue. D’ailleurs, si vous suivez un peu l’actualité, vous avez certainement dû voir que le constructeur a fait une petite boulette concernant son prochain événement, et on sait maintenant que ce sera bel et bien la PS5 Pro qui sera présentée ce soir. C’est officiel.

Des rumeurs qui disaient visiblement vrai

On s’attend donc à de nombreux détails, notamment en ce qui concerne ses capacités. Pour rappel, de nombreuses rumeurs nous vendent du rêve depuis des mois en nous parlant d’une console surpuissante dotée de son propre DLSS maison (une technologie permettant de significativement booster les performances et/ou le rendu graphique). On s’attend aussi à ce qu’elle soit plus rapide, qu’elle chauffe peut-être même un peu moins et que le stockage soit augmenté. On aura aussi certainement droit à une date de sortie à défaut d’entendre parler de bundle. Pour l’heure, on n’a rien d’officiel à se mettre sous la dent et pourtant, toutes ces infos seraient déjà connues depuis le début du mois de septembre, sauf que personne n’y avait réellement prêté attention.

Ça remonte à cet été et encore même à il y a quelques jours, un internaute jusqu’ici inconnu avait listé des informations concernant la PS5 Pro. Des infos précises qui avaient donné lieu à quelques spéculations sans réellement soulever les foules. Sauf qu’hier, les internautes se sont rendu compte que ce qui avait été dit par cet informateur s’est réalisé.

© Capture d'écran de Gameblog.

Design de la PS5 Pro ayant leaké en ligne. Les seules images que l'on a de la PS5 actuellement. A gauche, ç vient de Sony, à droite, de Deallabs.

Prix de la PS5 Pro, date de sortie, plusieurs versions... tout aurait déjà leaké

Briantheinsider, ou Brian Potter sur X, a créé un tout petit compte juste pour poster quelques infos concernant la PS5 Pro. Il nous dit notamment le 1er septembre 2024 que la machine serait présentée dans une courte vidéo d’environ 12 minutes. Si en réalité Sony nous annonce 9 minutes de conférence, le fait est que la date est juste.

Dans la foulée, l’informateur nous annonce que la PS5 Pro serait déclinée en deux versions, une digitale et une physique. Comme la PS5 donc. Chacune de ces versions aurait une date de sortie décalée et un prix différent. D’après les infos publiées sur X, la PS5 Pro digitale serait disponible le 14 novembre prochain au prix de 499£, tandis que la version physique ne serait disponible que le 5 décembre au prix de 589£. Chez nous, on peut estimer les prix entre 550€ et 650€, dans ces eaux-là très certainement.

Par ailleurs, l’insider affirme que la PS5 Pro serait proposée avec de nouvelles manettes, des DualSense dotées de gâchettes améliorées et d’une meilleure autonomie de batterie. La console serait aussi compatible d’emblée avec le HDR10+ et le Dolby Vision pour certains services de streaming. On pense notamment ici à Disney+, qui le propose sur beaucoup de ses films, les Marvel par exemple. Mais la plateforme n’est pas la seule à proposer ces technologies.

En d’autres termes, la PS5 Pro devrait réellement mettre les petits plats dans les grands. On en aura le cœur net dans quelques heures désormais avec la présentation de Sony, si tout ne re-leake pas d’ici là.

L'insider ajoute d'ailleurs que le prochain State of Play serait diffusé le 19 septembre prochain et que ce dernier se focaliserait sur des jeux third party et indépendant avec la PS5 Pro en ligne de mire. Nous verrons.

Source : X, PlayStation Lifestyle